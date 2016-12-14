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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 08:54 BJT

创元期货：大连焦煤期货短期有止跌效应

以下内容节选自12月14日的《期货日报》：

焦煤1705合约大幅上涨，到达最高点1,558元/吨以后，进入调整周期。从时间上看，已经一月有余，但仍然不充分，主要原因是日线级MACD还没有走平特征。另外，焦煤的调整，形成矩形形态的概率较大，预计下方支撑在1,200元/吨，上方压力在1,500元/吨。昨日，在最低点刚好测试了下方支撑的有效性，短期焦煤价格有止跌迹应。操作上，波段多单尝试介入，看至1,400元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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