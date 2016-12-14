创元期货：大连焦煤期货短期有止跌效应

焦煤1705合约大幅上涨，到达最高点1,558元/吨以后，进入调整周期。从时间上看，已经一月有余，但仍然不充分，主要原因是日线级MACD还没有走平特征。另外，焦煤的调整，形成矩形形态的概率较大，预计下方支撑在1,200元/吨，上方压力在1,500元/吨。昨日，在最低点刚好测试了下方支撑的有效性，短期焦煤价格有止跌迹应。操作上，波段多单尝试介入，看至1,400元/吨。(完)