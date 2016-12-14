创元期货：大连焦煤期货短期有止跌效应

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自12月14日的《期货日报》：
焦煤1705合约大幅上涨，到达最高点1,558元/吨以后，进入调整周期。从时间上看，已经一月有余，但仍然不充分，主要原因是日线级MACD还没有走平特征。另外，焦煤的调整，形成矩形形态的概率较大，预计下方支撑在1,200元/吨，上方压力在1,500元/吨。昨日，在最低点刚好测试了下方支撑的有效性，短期焦煤价格有止跌迹应。操作上，波段多单尝试介入，看至1,400元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。