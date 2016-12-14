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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 09:20 BJT

全球金市：金价因美元走软而小升，市场等待美联储决议

美元指数 下跌0.1%至100.990。

外界普遍预期美联储将于本周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议中升息。政策会议结果将于1900GMT宣布，半小时后，美联储主席叶伦将举行记者会。

美国11月进口物价创下九个月来最大跌幅，因石油价格下滑，美元重新走强有可能令输入型通胀继续保持疲弱。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 龚芳/汪红英)

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