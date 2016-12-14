《中国报摘》--其他报纸重要消息12月14日

**上海证券报**

--从文化部获悉，《网络表演经营活动管理办法》正式印发，《办法》对网络表演经营单位提出具体要求。业内人士认为，《办法》加上国家新闻出版广电总局、网信办等部门此前出台的规范性文件，意味着直播行业进入全面监管时代。

--中国汽车工程学会副秘书长、智能网联汽车联盟秘书长公维洁透露，工信部、公安部、交通部三部委牵头编制的智能网联汽车公共道路测试规范即将发布；专业人士预测，随着明年各项政策、标准的确定和出台，中国的智能网联汽车有望逐步产业化，预计至2020年的市场规模可达1,000亿元人民币。

**证券时报**

--从平安产险获悉，该公司日前正式启动保荐机构先行赔付责任险推广工作，已有一家总部位于华东的保荐机构将于本月完成业内首笔投保，成为推动保险企业利用创新金融保险产品深入证券业风险管理体系的重要案例。

--中国保险资产管理业协会会长、泰康资产管理公司CEO段国圣透露，预计今年年底保费收入将跨越3万亿元大关，同比增长超过20%；保险业资金运用规模达13万亿，同比增长15%；到今年底，保险业总资产规模将突破15万亿元。

**第一财经日报**

--近日财政部联合国务院办公厅、环保部等部委开展PPP(政府和社会资本合作)专项督查调研，分赴10个省了解当地PPP工作进展情况及实践中的问题和困难，推动PPP项目落地。

**每日经济新闻**

--永泰能源 公告称，拟出资不超过4亿英镑，通过全资子公司华元新能源有限公司参与投资英国欣克利角核电项目，该项目是英国20多年以来的第一个新建核电项目，也是目前中国在英国最大的单笔投资和在欧洲最大的投资项目。据预计该项目中方总投资不超过79.53亿英镑。

**人民日报**

--中国农业科学院院长唐华俊强调说，目前中国农业科技进步贡献率已超过56%，有效保障了中国粮食等重要农产品的供应充足，特别是水稻、玉米、小麦的自给率达到了98.1%。(完)