《香港报摘》--其他报纸重要消息12月14日

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
**明报**
--卫星及无线通信解决方案公司--中国全通 遭一家新沽空机构Triam Research狙击，公司被指隐瞒大量关连交易、收入数据不实，以及在盈利增长的同时，不断录得营运现金净流出，情况可疑，被质疑其股价仅值每股0.17港元。
**苹果日报**
--阳光房地产 行政总裁吴兆基形容今年首季为零售市道最风高浪急的时间，但第四季已有改善，期望明年转好。
**星岛日报**
--香港过去一年楼价持续上升，加上政府增加土地供应量，今年旧楼强制拍卖申请暂仅录10宗，料按年将下跌四成，全年申请宗数亦将创放宽强拍限制后新低；当中除了恒基地产 仍持续收购外，其他大型发展商纷打退堂鼓，未有任何申请，业界料明年强拍申请宗数将与今年相若。
**文汇报**
--旭辉控股 子公司在参加上海青浦区西虹桥徐民东路一幅地块的出让活动，未于出让须知规定的时间内投标，相关违约行为将列入诚信档案，公司已提交的保证金不予退还。旭辉表示，没收保证金的行为依据不足，集团在谘询中国法律意见后认为，对处罚公示持有重大异议，并欲申诉。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。