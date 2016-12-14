《香港报摘》--其他报纸重要消息12月14日

**明报**

--卫星及无线通信解决方案公司--中国全通 遭一家新沽空机构Triam Research狙击，公司被指隐瞒大量关连交易、收入数据不实，以及在盈利增长的同时，不断录得营运现金净流出，情况可疑，被质疑其股价仅值每股0.17港元。

**苹果日报**

--阳光房地产 行政总裁吴兆基形容今年首季为零售市道最风高浪急的时间，但第四季已有改善，期望明年转好。

**星岛日报**

--香港过去一年楼价持续上升，加上政府增加土地供应量，今年旧楼强制拍卖申请暂仅录10宗，料按年将下跌四成，全年申请宗数亦将创放宽强拍限制后新低；当中除了恒基地产 仍持续收购外，其他大型发展商纷打退堂鼓，未有任何申请，业界料明年强拍申请宗数将与今年相若。

**文汇报**

--旭辉控股 子公司在参加上海青浦区西虹桥徐民东路一幅地块的出让活动，未于出让须知规定的时间内投标，相关违约行为将列入诚信档案，公司已提交的保证金不予退还。旭辉表示，没收保证金的行为依据不足，集团在谘询中国法律意见后认为，对处罚公示持有重大异议，并欲申诉。（完）

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