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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 09:23 BJT

《全球汇市》美元稍事休整，投资者等待美联储升息路径的线索

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0629  1.0625  +0.04  -2.13  1.0860
    美元/日圆            115.22  115.16  +0.05  -4.22  120.30
    欧元/日圆         122.48  122.38  +0.08  -6.12  130.47
    美元/瑞郎            1.0116  1.0119  -0.03  +0.98  1.0018
    英镑/美元            1.2653  1.2656  -0.02 -14.15  1.4738
    美元/加元            1.3132  1.3127  +0.04  -5.11  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9222  6.9200  +0.03  +5.39  6.5680
    澳元/美元            0.7483  0.7498  -0.20  +2.86  0.7275
    新西兰元/美元        0.7196  0.7201  -0.07  +5.44  0.6825
    澳元/日圆         86.260  86.380  -0.14  -1.55  87.620
    新西兰元/日圆     82.890  82.930  -0.05  +1.11  81.980
    英镑/日圆         145.83  145.77  +0.04 -17.71  177.22
    澳元/新西兰元     1.0397  1.0404  -0.07  -2.50  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/侯雪苹/王琛/王颖/戴素萍 审校 龚芳/李婷仪/杜明霞/汪红英)

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