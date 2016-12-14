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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 10:17 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月14日-12月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月14日(三)

北京--国务院台湾事务办公室举行新闻发布会(0200)。

曼谷--泰国财政部长阿比萨(Apisak Tantivorawong)于一项晚餐研讨会中就2017年经济发表谈话(1100)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在一项会议中发表演说(1215)。

伦敦--英国央行副总裁伍兹(Sam Woods)、英国审慎监管局(PRA)理事会成员David Thorburn与Norval Bryson将出席财政特别委员会的听证会。

布鲁塞尔--欧盟执委会主席贾克会晤法国前总理菲永(1900)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议最后一日。美联储主席叶伦举行新闻发布会(1930)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。不就利率进行宣布。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

雅加达--印尼央行管理委员会会议(至15日)。

12月15日(四)

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)举行记者会，讨论金融系统检讨内容(1615)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲理事会会议。

马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy在一项会议上致开幕词(0800)。

上海--第十三届中国国际金融论坛将召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

华盛顿--美联储举行开放式会议，讨论为全球系统重要性银行组织建立长期债务与完全吸收损失能力要求的最后规定(1600)。

法兰克福--欧洲央行理事会议。

伦敦--英国央行宣布利率决议。

奥斯陆--挪威央行利率公布决议和货币政策报告(0900)。

伯恩--瑞士央行货币政策评估(0830)。

首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决议。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

12月16日(五)

夏洛特--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔出席夏洛特商会经济前景讨论会(1730)

首尔--英国财政大臣会晤韩国企划财政部长官柳一镐、韩国外交部长官尹炳世，及韩国央行总裁李柱烈。

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧于西班牙央行举办的German Bernacer Prize颁奖典礼上发表演说(1215)。

奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表演说。

挪威孔斯温厄尔--挪威央行总裁奥尔森发表讲话。

挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Egil Matsen发表演说。

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会会议(1200)。

莫斯科--俄罗斯央行利率决议。总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)在央行理事会议后举行记者会(1200)。

12月17日(六)

北京--中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库主办“2016-2017中国经济年会”。

12月19日(一)

东京--日本央行货币政策会议(至20日)(2350)。

12月20日(二)

斯德哥尔摩--瑞典财长Magdalena Andesson报告政府最新经济预估。

墨尔本--澳洲央行公布12月政策会议之会议记录(0030)。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。

12月21日(三)

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议(0730)。

斯德哥尔摩--瑞典央行利率决议，并公布货币政策报告(0830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)与货币政策部部长Marianne Nessen，就委员会的货币政策决议举行记者会(1000)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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