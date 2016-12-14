港报财经评论：中石化改革，价值可释放--经济日报12月14日

中石化改革，价值可释放/ 林瑞芬

年底前，内地资金紧张，加上险资被整顿亦可能影响资金南流，港股缺乏大升动力，但年结将至，大致上料于200天綫水平楼上结算。

综合市场分析，现阶段内地监管机构整顿险资，目标非一棍打死险资投资股市，而是希望修正之前不友好地入股公司，相关险资基本上已见乖乖接旨，中期险资为配合平衡投资风险，还是需要投入股市投资，短暂阵痛换来中期行业健康发展。

暂时看，内地股市的下跌是有限空间，经济稳定的势头在。最新据国家统计局公布的数据显示，1至11月，全国固定资产投资（不含农户）538,548亿元（人民币．下同），同比增长8.3%，增速与1至10月持平。不过，民间投资回升，1至11月增长3.1%，比1至10月加快0.2个百分点，占全部投资的比重为61.5%。

此外，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，较10月份加快0.1个百分点，略高于市场预期的6.1%；环比看，11月份规模以上工业增加值还比上月增长0.51%。另外，11月份，社会消费品零售总额达30,959亿元，同比名义增长10.8%（扣除价格因素实际增长9.2%），增速比上月加快0.8个百分点，大幅高于市场预期的10.1%。

上证短期考验上升轨支持（现近3100），昨收3155，升0.07%。纵失守，3000密集支持力强，预期上证大跌空间不大。

简略分析明年港股的不明朗因素，最大是美息的上升步伐加快以及特朗普新政对中国经贸的可能影响，等候本周联储局的议息决定作启示。年底前，大多该抱一动不如一静之态观望，恒指目前的200天平均綫在21745，昨收22446，升0.06%，23000至23200阻力大。至于国指目前的200天平均綫在9136，昨收9719，升0.21%，10000阻力较大。

明年而言，可以肯定的阿爷推动改革的决心还是坚定。留意营运能力可被优化的改革国企，其中看好中石化（00386）（沪：600028）。集团最新公布，拟向国寿（02628）（沪：601628）及国投交通出售川气东送天然气管道公司合共50%股权，作价228亿元。交易完成后，中石化、国寿、国投交通将分别持有该管道公司50%、43.86%、6.14%股权。集团出售非核心资产，乃改革的一部分，有利释放价值。

据大摩报告指，相关交易价值较管道资产帐面值溢价132%，假设交易于2016年底完成，对中石化的财务状况具正面作用。相关非经常性收益将录得260亿元，占中石化帐面值约4%，而占2016年度税前溢利约43%。同时，将为中石化产生228亿元现金流，净负债对股本比率由2016年上半年度的19%降低至下半年度的16%。未来，中石化如何运用这笔非经常性收益，会否派特别股息，就值得关注。

瑞信则指出相关出售资产为等值2016年度PE的20倍，较市场预期为高，假设于2016年度入帐，而中石化派息比率维持在50%，以报告时股价造5.57港元，预期息率高达5厘，乃同类能源股中最高。价值释放，故将中石化中期股价目标由5.9港元升至6.1港元。

近月油价回升之中，预期有利中石化的基本面持续改善。勘探开发业务将逐渐减亏，炼油业务利润稳定。上游勘探随着油价上涨，有效弥补公司原油勘探的利润损失，亏损缩小。假设油价的反弹是有序，非暴涨式，维持相对历史高水准以下低位，炼化业务经营盈利也可望持续改善，油价上涨虽然会导致价差缩小，但同时会带来库存收益，油价大涨情况下炼油利润将保持稳定。据申万宏源报告指，未来油价大概率在50至60美元/桶的范围内波动的话，为中石化业绩表现理想的最佳范围。

近年来，中石化的炼油板块的新项目建设明显放缓，不过，资本开支主要用于油品升级。中信证券就认为公司的油品升级以及优质油价，反而有分别增加2016、2017及2018年利润36亿元、53亿元及121亿元的空间。

较早前，在低油价环境下，其实中石化已在积极推进各板块结构性优化，如主动调减原油产量，而天然气产量则保持较快增长，未来天然气产量在上游板块的占比将稳步提升，因天然气盈利相对优于原油，减油增气有助于改善上游盈利。中信证券估算，天然气产量占比的增加将在2016、2017及2018年给公司增加利润38亿元、47亿元及86亿元。中石化的汽油消费增速已经连续几年高于柴油消费增速，在提升销售汽油柴油比率利好下，中信估算，可能增加2016、2017及2018年公司利润41亿元、55亿元及67亿元。

临近年尾，部署低吸为主，中石化可于5.1至5.2港元收集，失守4.9港元止蚀，上望6港元以上。中石化昨收5.62港元，升0.9%。（完）

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