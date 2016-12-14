港报财经评论：重磅股回稳有启示--信报12月14日

重磅股回稳有启示/ 陆文

受惠内地上月多项经济数据胜预期，A股先软后回稳，而港股昨天早段一度跌至22292点，创3星期低位，及后随A股造好，以接近全日高位收市，恒指收报22446.7，微升13点；国指收9719点，升20点，全日交投缩减至643.96亿元。个别重磅股普遍回稳，反映市场正消化对美国加息的沽压，而沪深的＂港股通＂录得资金净流入，市场观望意浓下，个别板块荣辱互见。内银股因穆迪发表报告，指中资银行不良贷款率连续两年上升及资产质素恶化而普遍走软；但中保监紧急召开险企会议，令内险股先跌后回稳，石油股表现亦较佳。

继10月底中央政治局召开经济工作会议，并表明关注抑制资产泡沫及防范经济金融风险，随后针对楼市、险企资金＂举牌＂及杜绝资金外流等调控措拖陆续出台。内地市场由政策主导，因此预计周五结束的中央经济工作会议备受关注，是紧随美国联储局议息会议后，本周另一个左右后市的主要元素。基于外围的政经局势随着新人士上场存在不确性，加上中国刚公布11月工业增加值按年升6.2%，零售总额及固定资产投资增长均符合及超越预期，令维稳思路将成最新主调，投资者可视为进入炒上落市的日子。

石油板块持续受惠油组与非油组成员达成减产协议而造好，国际油价一度创一年半新高，刺激中石油（00857）创一个月新高，收报5.76元，升5.3%，获大摩维持增持评级及目标价7.2元；中石化（00386）拟向国寿（02628）及国投交通出售川气东送天然气管道50%股权，共涉228亿元人民币，有助提升其资产值，亦刺激其他燃气管道股份。中石化收报5.62元，升0.9%；而对国际油价敏感度较高的中海油（00883）收报10.38元，升1.57%，为全日高位；中海油田服务（02883）亦以全日高位收报7.87元，升3.28%。

在外资近期沽货套现下回吐较大的重磅股腾讯（00700）， 相继获瑞信及麦格理力捧。瑞信指腾讯的电玩类游戏，在电脑与手游分别有1.1亿及1.7亿用户，公司并正为同类型游戏升级及推出更多用户网上对决游戏，维持跑赢大市评级，目标价调升至233元；麦格理则看好腾讯社交平台，指QQ/微信的月活跃用户人数分别为6.47亿及8.46亿，是中国第二大网上支付平台，并积极扩展海外市场，评为跑赢大市及目标价240元。腾讯昨天收报186.3元，升0.648%，对大市有支持。连同近期因基金沽货套现而下跌的友邦（01299）及一众内险股回稳，反映美国加息的走资潮已见纾缓，年底结算前避险潮告一段落。

中国指数研究院公布，内地11月全国百城新建住宅价格为每方米12938元人民币，按月升幅回落至0.88%，而主要十大城市二手住宅平均价亦见全面下降，反映各地自10月推出楼市冷却政策奏效，这亦符合笔者曾建议在年中投资内房股，以反映预期内房业绩在销售理想下股价有表现。不过，该板块炽热炒作的情况，在第四季进入调控期后便告终，并获利回吐。目前内地楼市调控似见成效，或令中央再出招机会降。

法巴昨天把中海外（00688）评级由买入降至持有，目标价由35元降至24.1元，予人有迟了两个月的滞后感觉。该股有短期见底讯号，其股价已从9月的高位27.5元回落两成多，至5月份的水平。如果投资者相信内地打压内房的力度不会加大，加上面对人民币贬值及A股难炒作，内房股进一步大跌风险将大减，并有逐步回稳迹象。昨天中国海外收报21.8元，跌0.9%，其余内房股无大起跌。至于因险资争夺战有炒作的万科（02202），加上宝能持有其股份解禁或减持，其A股跌幅较大，昨天万科收报20元，跌2.44%。（完）

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