港报社评：一中政策作筹码，特朗普打错算盘--信报12月14日

只不过是一通电话而已，有可能导致全球秩序失衡，世事往往就是这么诡异难测。那一通越洋的长途电话，由台湾的蔡英文总统打过去，接听的是美国候任总统特朗普，恭贺对方赢得大选。两位总统直接对话，而且是礼节性的内容，国际社会可谓稀松平常，然而由于中美关系与两岸关系的敏感性，此举却显得非常的＂政治不正确＂，加上特朗普不知有心还是肆意的妄议，旋即发展成为一场舌剑唇枪的外交风波。

在特朗普的逻辑之中，接一通恭贺性质的电话没什么大不了，用不着北京过问，他甚至反唇相稽，中国大兴土木将南海诸岛军事化有问准美国吗？然后再按此逻辑延伸，特朗普扬言美国毋须受＂一个中国＂政策的束缚，除非中国愿意在贸易问题上对美国作出让步。这样天马行空的莽撞言论，贯彻特朗普一向口没遮拦的大嘴巴风格。

由于踩上＂一个中国＂的底线，本来在电话事件之中表现得相当沉稳的中国外交部，开始有点毛躁的强烈反应。外交部长王毅警告，如果有人试图破坏＂一个中国＂原则，挑战中国的核心利益，最终只会是＂搬起石头砸自己的脚＂，中美合作无从谈起。内地官方媒体批评得更加不客气，痛斥特朗普在外交方面＂懵懂得像个小孩子＂，强调＂一个中国＂政策是不能买卖的。官媒《环球时报》甚至狠狠地说，美国若然放弃一中原则，大陆不排除武力统一台湾。

把没有从政经验的特朗普形容为幼稚，的确算得上合适的论断，因为中美关系建基于三个联合公报之上，包括《上海公报》、《中美建交公报》和《八一七公报》，当中明确规定＂美国政府承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府＂。美国奉行一中原则已经四十年，要是特朗普漠视此一既定政策，等于挪走中美外交关系的基石。推而广之，若然中美合作无从谈起，两个肌肉贲张的大块头针锋相对，北京就算不是直接武力统一台湾，只须默许甚至协助一些流氓国家例如北韩横冲直撞，对山姆大叔的盟友日本和南韩带来滋扰，特朗普这位三军司令将会十分头痛，并且有机会在骨牌效应之下造成世界大乱。

也许在亿万富豪特朗普眼中，一切都是商业筹码，没有任何事情不可以透过讨价还价来取得利益，所以才会将＂一个中国＂原则跟中美贸易混为一谈。可是，一中政策对于北京来说，是关乎国家尊严、不容寸让的重大原则，牵涉两岸关系的相对稳定性，武力统一台湾之说尽管略带晦气意味，暂时未见得有必要不惜血流成河而大动干戈，但始终这一种说法显示大陆扞衞一中政策的钢铁意志。

相比于特朗普的幼稚，白宫发言人欧内斯特显得成熟得多，他一再重申美国坚定奉行＂一个中国＂政策，表示美方长久以来坚持台湾是中国一部分，又指台湾是美国的密切伙伴，不会将台湾及美台关系视作与北京谈判的筹码，讨价还价并不符合美国最佳利益。

特朗普无疑是莽撞，完全打错了算盘，但他的另一个风格是讲完可以反口，当作没事发生一样。假如他终于明白了＂一个中国＂政策是不能买卖的逻辑，相信会很快调整过来，毕竟现在其身份只是候任总统而已，尚未正式入主白宫，一百八十度转身毫无难度，也不会面红。

内地官媒指出，中国需要与特朗普＂开展一轮坚决的斗争＂，让他真正体会到中国和世界其他力量不是好欺负的，亦要准备陪特朗普坐一轮中美关系的＂过山车＂。中国其实还需要准备另一件事，就是适应狂人总统的奇谈怪论，正确判断何时是认真的，何时仅仅逞口舌之快，以准确适切地沉着稳妥应对，既避免浪费弹药，也慎防演变成癫凤斗狂龙落得两败俱伤。（完）

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