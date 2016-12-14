港报社评：市民预缴燃料费，两电回馈玩财技--明报12月14日

两电向立法会经济发展事务委员会交代电费调整方案，中电表示明年将冻结电费，同时提供燃料费回扣，港灯则连续第二年减电费 ，减幅更达17%。表面上，两电似乎是在＂体恤＂市民，＂回馈＂公众，惟拆下财技假面具，两电＂搵市民笨＂真面目表露无遗。问题根源，在于当前利润管制协议，过度向两电的商业利益倾斜。政府没必要保证电力公司稳赚不赔，更不应纵容两电当市民如＂羊牯＂，以朝三暮四伎俩瞒天过海。

中电所谓＂冻结＂电费之说，实乃转移视线的幌子，使公众忽略基本电费每度电加价3.3港仙的事实。根据政府和两电的协议，本港电价由基本电费和燃料调整费组成，基本电费按服务成本厘定，涵盖电力公司的营运开支、基本燃料成本及利润，至于燃料调整费则是因应国际燃料价格可能出现的波动，按实报实销原则，计算实际燃料成本跟基本燃料成本之差，每年以回扣或附加费的形式，向用户发还或征收。市民预缴的＂燃料调整费＂，会纳入两电各自的＂燃料帐＂中。

惟过去数年，两电持续严重高估燃料费，令燃料帐＂水浸＂，结余连年飈升，齐齐超过30亿元。中电今次以下调燃料调整费3.3港仙，抵消基本电费升幅，又宣布向所有客户发放燃料费特别回扣每度电2.3港仙，涉款8亿元，但实情不过是把多收了的部分燃料调整费＂回馈＂市民。电力公司盈利分毫未损，还将理应退回给市民的款项，包装成＂减价＂，制造＂没有加电费＂的惠民假象，是得了便宜还卖乖。

港灯明年减电费17%的说法，同样有搬弄数字游戏之嫌，令人忽略港灯基本电费明年增加3.2％。港灯减电费17%，一大原因是政府过去多收公司大笔差饷，经诉讼后予以发还，双方磋商后，港灯同意以一次过的特别回扣方式，扣减用户电费。然而羊毛出在羊身上，港灯过去遭政府多收的差饷，相信早已转嫁到客户身上，反映在客户已缴交的电费帐单中，现在港灯不过是将客户多缴了的部分款项归还。

两电今次耍财技的背后，是长期以来对市民的予取予携。政府与两电缔订的《管制计划协议》（下称协议），实际是先保证两电能取得丰厚盈利，然后再计算市民应如何摊分。两年前，消委会曾发表报告，指出协议容许中电及港灯在零风险下赚取高回报的＂准许利润＂，对消费者不公。协议规定，两电利润与固定资产挂鈎，回报率现为9.99%。为符合减排要求，两电未来打算增加天然气发电，昨日中电就获行政会议批准，在龙鼓滩发电厂兴建新的燃气发电机组，耗资约55亿。惟兴建更多机组，意味中电的固定资产愈多，为保持利润回报，就可以增加电费。

换言之，电力公司实际是要市民＂夹钱＂，帮公司壮大其固定资产，并赚更多钱。令市民更惊讶的是，新机组预料到2020年才建成投产，但中电已提出把超过一半的新机组开支，赶在2018年底前入帐，让中电可按目前协议，提早加电费。如此做法有利益向中电倾斜之嫌。

同样荒谬的，还有燃料帐的安排。燃料帐的主要作用是稳定电价，防止燃料价格一旦飈升，电费也会跟随急升，惟现实情况，却是把国际燃料价格波动的风险，悉数转嫁市民身上，两电毋须承担，自然也没有诱因找较便宜的燃料。市民当然不想见到电价大幅波动，但更不想被电力公司＂搵笨＂。两电持续高估燃料费，累计多收市民数以十亿元计的燃料调整费，情况不能接受，政府必须寻求给燃料帐结余＂封顶＂。

政府在利润管制上的角色，实际如同为两电牟利背书。两电近年盈利连年上升，还透过财技，以小恩小惠混淆公众视听。现时政府与两电的《管制计划协议》，将于2018年9月届满，当局必须把握这机会，重新磋商协议，要求开放电力市场，引入更多竞争，扞卫市民权益。（完）

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