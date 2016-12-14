美国债市：投资者对美国长期公债的净空头创18个月来最高--摩根大通

路透纽约12月13日 - 摩根大通周二公布的一份调查显示，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)召开2016年最后一次政策会议前夕，投资者对美国长期公债的净空头升至约一年半以来最高水准。

交易员普遍预计，由于就业市场好转，且有迹象显示通胀在上升，美联储将在始于周二的两天会议上把短期利率上调25个基点。

受通胀担忧影响，指标10年期美国公债收益率(殖利率) 周一触及2014年9月以来最高水准2.528%。

摩根大通在12月12日进行的一项调查显示，称长期美国公债配比高于自家投资组合基准的“多头”投资者占到了11%，该比例之前曾连续三周维持在14%。

摩根大通的周度调查访问的客户包括债券基金经理、中央银行和主权财富基金。

摩根大通还表示，称长期美国公债配比低于投资组合基准的“空头”投资者占比从上周的27%升至39%。空头与多头占比之差(净空头)为28个百分点，创2015年6月28日以来最高水准，也高于一周之前的13个百分点。