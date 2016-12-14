国际油市：油价下跌，受美国原油库存增加及OPEC产量疑虑拖累

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
交易员称，油价在一美国石油库存报告公布后下滑。美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外增加，汽油库存和馏分油库存也增加 。
“API公布高于预期的美国库存数据之后，布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)价格隔夜均小幅下滑，油市动能将持续衰减...API报告显示美国原油库存意外大增470万桶，”经纪商OANDA驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
“美联储今晚的重大决议之前，我们预计，随着交易员削减多仓，亚洲时段油价将略微偏向看跌，”他称。
交易员称，油价还因国际能源署(IEA)的报告而进一步承压。IEA报告称石油输出国组织(OPEC)11月石油产量约为3,420万桶/每日，比OPEC官方估计的创纪录数字高出50万桶/每日 。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/王颖；审校 戴素萍/李婷仪)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。