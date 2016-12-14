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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 09:43 BJT

国际油市：油价下跌，受美国原油库存增加及OPEC产量疑虑拖累

交易员称，油价在一美国石油库存报告公布后下滑。美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外增加，汽油库存和馏分油库存也增加 。

“API公布高于预期的美国库存数据之后，布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)价格隔夜均小幅下滑，油市动能将持续衰减...API报告显示美国原油库存意外大增470万桶，”经纪商OANDA驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

“美联储今晚的重大决议之前，我们预计，随着交易员削减多仓，亚洲时段油价将略微偏向看跌，”他称。

交易员称，油价还因国际能源署(IEA)的报告而进一步承压。IEA报告称石油输出国组织(OPEC)11月石油产量约为3,420万桶/每日，比OPEC官方估计的创纪录数字高出50万桶/每日 。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/王颖；审校 戴素萍/李婷仪)

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