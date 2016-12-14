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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 09:26 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数微降至94.42

路透上海12月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周三较上日微跌0.08%至94.42；SDR篮子指数微跌至95.21，BIS篮子指数微跌至95.
67。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.46%，SDR篮子指数跌3.68%，BIS指数跌5.93%
。
 CFETS篮子货币           今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬
                                       点数
 人民币                        6.9028                       -94
 欧元                          7.3375                        19
 日圆                          5.9962                        37
 港元                          0.8899                     -13.8
 英镑                          8.7407                        10
 澳元                          5.1731                       -41
 新西兰元                      4.9722                      -117
 新加坡元                      4.8487                       -24
 瑞郎                          6.8236                      -169
 加元                          5.2575                       -52
 林吉特                        0.6399                       7.7
 卢布                          8.7823                      -676
 泰铢                          5.1477                       -91
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.99，较上日微升0.02%；RXY全球在岸人民币指数 报95.09，微跌0.05
%；RXY参考离岸人民币指数 报94.96，微升0.03%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.06，微跌0.04%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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