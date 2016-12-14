中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数微降至94.42

路透上海12月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周三较上日微跌0.08%至94.42；SDR篮子指数微跌至95.21，BIS篮子指数微跌至95. 67。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.46%，SDR篮子指数跌3.68%，BIS指数跌5.93% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.9028 -94 欧元 7.3375 19 日圆 5.9962 37 港元 0.8899 -13.8 英镑 8.7407 10 澳元 5.1731 -41 新西兰元 4.9722 -117 新加坡元 4.8487 -24 瑞郎 6.8236 -169 加元 5.2575 -52 林吉特 0.6399 7.7 卢布 8.7823 -676 泰铢 5.1477 -91 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.99，较上日微升0.02%；RXY全球在岸人民币指数 报95.09，微跌0.05 %；RXY参考离岸人民币指数 报94.96，微升0.03%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.06，微跌0.04%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)