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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 09:30 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下滑，受大宗商品表现疲软拖累

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* 澳元/美元下探盘中低点0.7485，纽约盘收盘为0.7499

* 大连铁矿石期货开盘表现疲软，拖累澳元

* 上升中的五日移动均线支撑位在0.7480，逼近周二低点0.7476

* 澳洲股指上涨0.6%，受到海外市场以及本地债券买气较佳的刺激

(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)

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