金属期市：伦敦期铜持稳，关注美联储利率决议

倍受关注的日本央行调查显示，第四季日本大型制造业者信心六个季度以来首次改善，升至一年高点。股市上涨与日圆下跌让依赖出口的日本经济前景变得光明。

中国11月经济运行数据再证四季度保持平稳增长无虞：工业和投资增速持稳，消费则在汽车和“双11”网购带动下脱离上月低点创年内增速新高；不过，持续回暖的内需基础并不牢固，随着房地产调控负面效应明年上半年显现，中国经济可能会重现疲态。