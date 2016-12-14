版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 09:37 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，关注美联储利率决议

倍受关注的日本央行调查显示，第四季日本大型制造业者信心六个季度以来首次改善，升至一年高点。股市上涨与日圆下跌让依赖出口的日本经济前景变得光明。

中国11月经济运行数据再证四季度保持平稳增长无虞：工业和投资增速持稳，消费则在汽车和“双11”网购带动下脱离上月低点创年内增速新高；不过，持续回暖的内需基础并不牢固，随着房地产调控负面效应明年上半年显现，中国经济可能会重现疲态。

美国11月进口物价创下九个月来最大跌幅，因石油价格下滑，美元重新走强有可能令输入型通胀继续保持疲弱。

美元周三稍事休整，投资者关注美联储会否暗示未来将加快升息步伐，以应对特朗普上台后可能增加财政支出的影响。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 王颖/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐