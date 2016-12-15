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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 11:01 BJT

《香港重要政经日程》--12月15日-12月23日

================== 今日重要政经消息=================

12月15日（周四）

公布11月份进出口数字。

美图公司 首日挂牌。

新源控股 公布中期业绩。

奥思集团 公布全年业绩。

11:00 恒隆数学奖颁奖典礼。

11:15 中信里昂2017年中港市场展望记者会。

================== 近期重要政经消息=================

12月16日（周五）

中绿 公布中期业绩。

国际家居零售 公布中期业绩。

良斯集团 公布全年业绩。

桐成控股 公布全年业绩。

09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。

09:00 丽丰控股 股东周年大会。

10:00 丰德丽 股东周年大会。

10:00 依利安达 股东特别大会。

11:00 野村2017年香港股票及经济展望发布会。

11:00 丽新发展 股东周年大会。

12:00 丽新国际 股东周年大会。

12月19日（周一）

公布9-11月失业率。

耀科国际 公布全年业绩。

12月20日（周二）

公布11月份消费物价指数。

工盖 公布全年业绩。

15:00 成实外教育 在中国举行股东特别大会。

12月21日（周三）

09:30 同方友友 股东特别大会。

10:30 亨泰消费品 股东周年大会。

12月22日（周四）

*AEON CREDIT 公布第三季度业绩。

*金嗓子 公布中期业绩。

10:00 香港宽频 股东周年大会。

*12月23日（周五）

CEC国际 公布中期业绩。

10:00 中石化冠德 股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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