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市场报道 | 2016年 12月 14日 星期三 09:38 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月14日至12月21日

路透12月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特
殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期          公布时间   公司代码    业绩季度及公司名称
 2016/12/14        BMO        PGR.N       11月 2016 Progressive Corp
 2016/12/15        AMC        ADBE.OQ     Q4 2016 Adobe Systems Inc
 2016/12/15        AMC        ORCL.N      Q2 2017 甲骨文(Oracle)
 2016/12/19        BMO        LEN.N       Q4 2016 Lennar Corp
 2016/12/19(估计)  AMC        CTAS.OQ     Q2 2017 Cintas Corp
 2016/12/20        BMO        GIS.N       Q2 2017 General Mills Inc
 2016/12/20        BMO        DRI.N       Q2 2017 Darden Restaurants Inc
 2016/12/20        BMO        KMX.N       Q3 2017 Carmax Inc
 2016/12/20        BMO        CCL.N       Q4 2016 Carnival Corp
 2016/12/20        AMC        NKE.N       Q2 2017 耐克公司(耐吉,Nike)
 2016/12/20        21:15      FDX.N       Q2 2017 联邦快递(FedEx)
 2016/12/21        BMO        ACN.N       Q1 2017 埃森哲(Accenture)
 2016/12/21        BMO        PAYX.OQ     Q2 2017 Paychex Inc
 2016/12/21        AMC        MU.OQ       Q1 2017 美光(Micron Technology)
 2016/12/21        AMC        BBBY.OQ     Q3 2016 Bed Bath & Beyond Inc
 2016/12/21        AMC        RHT.N       Q3 2017 红帽
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 杜明霞；审校 龚芳)

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