《美国上市公司业绩公布日程表》--12月14日至12月21日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透12月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特 殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016/12/14 BMO PGR.N 11月 2016 Progressive Corp 2016/12/15 AMC ADBE.OQ Q4 2016 Adobe Systems Inc 2016/12/15 AMC ORCL.N Q2 2017 甲骨文(Oracle) 2016/12/19 BMO LEN.N Q4 2016 Lennar Corp 2016/12/19(估计) AMC CTAS.OQ Q2 2017 Cintas Corp 2016/12/20 BMO GIS.N Q2 2017 General Mills Inc 2016/12/20 BMO DRI.N Q2 2017 Darden Restaurants Inc 2016/12/20 BMO KMX.N Q3 2017 Carmax Inc 2016/12/20 BMO CCL.N Q4 2016 Carnival Corp 2016/12/20 AMC NKE.N Q2 2017 耐克公司(耐吉,Nike) 2016/12/20 21:15 FDX.N Q2 2017 联邦快递(FedEx) 2016/12/21 BMO ACN.N Q1 2017 埃森哲(Accenture) 2016/12/21 BMO PAYX.OQ Q2 2017 Paychex Inc 2016/12/21 AMC MU.OQ Q1 2017 美光(Micron Technology) 2016/12/21 AMC BBBY.OQ Q3 2016 Bed Bath & Beyond Inc 2016/12/21 AMC RHT.N Q3 2017 红帽 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞；审校 龚芳)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。