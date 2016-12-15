台湾货币市场：12月15日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月15日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,244亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行300亿台币两年期定存单。 --Nomura International Funding Pte. Ltd发行2亿美元30年期国际板债券。 ------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)8,548亿台币，分别为： 12/16 1,443.00亿台币 12/19 1,470.00亿台币 12/20 778.00亿台币 12/21 838.00亿台币 12/22 6,026.20亿台币 12/23 1,110.00亿台币 12/26 3,964.50亿台币 12/27 2,050.50亿台币 12/28 1,201.50亿台币 12/29 1,769.50亿台币 12/30 2,331.50亿台币 2017/1/2 1,727.00亿台币 1/3 3,838.30亿台币 注*：表更新 --公债付息共6.375亿台币。 12/28 99甲9期5息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 高洁如)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。