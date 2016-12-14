台湾汇市：台币兑美元盘初小幅走升，观望美国联邦储备理事会决议

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北12月14日 - 台币兑美元 周三盘初因一小波外商银抛汇而小幅走升。但交投并不热络，市场观望稍后美国联邦储备理事会的利率决议。
汇银人士表示，早盘见外商抛美元，但也见买入，出口商则31.800之上高挂美元卖单。
他们并说，本周美联储升息几无悬念，市场大多预期台币走弱，但也有不少交易员认为短期内供需尚未见明显出笼，方向仍待观察。
〞我是看区间，美元上方压力很大，但跌了没有人追空。〞一位小型商银交易员说。
美联储主席叶伦将在周三1930GMT召开记者会，将详细阐述经济前景和政策声明。
本地时间10:24，韩元兑美元 报1,167.5，上日收在1,167.0；台股加权指数 则涨0.01%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相去不远；目前一个月美元/台币远汇 报31.729/31.741，上日收在31.695。
本地时间10:25，台币兑美元报31.792，交投区间介于31.781-31.842，上日收在31.822。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.750-31.850
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