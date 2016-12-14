中国货币市场：资金面进一步紧缩，公开市场净投放缓压作用有限

路透上海12月14日 - 中国银行间市场周三资金面较上日进一步紧缩，虽然大型银行继续提供以隔夜为主的资金，但不论总量还是提供时间段长度均显不足，部分小规模的银行类机构早盘仍未轧平头寸。

交易员并称，在连续两日逆回购操作量与到期量完全对冲后，公开市场今日转为净投放，然而600亿元的规模对缓解流动性压力作用不大，后续可能需要更大的支持力度。

北京一银行交易员表示，早盘资金“有点紧，工行、建行出隔夜，但觉得还是不够。快到年底了，应该更谨慎了。”

央行公开市场今日进行了1,700亿元人民币逆回购，单日净投放600亿元。不过，考虑到今日还有600亿元国库现金定存到期这一因素，当日资金投放量仍与回笼量持平。

上海一券商交易员补充说，对非银机构来说，借钱方仍占绝大多数；因资金难觅，以较高价格成交的交易也开始增多。

上日午后，市场一度出现央行进行了中期借贷便利(MLF)传言，不过当日一直未见公告，由此判断该消息应是以讹传讹。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2448 2.2441 +0.07 七天 2.4760 2.3881 +8.79 14天 3.0939 2.9321 +16.18 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6400 2.4950 +114.50 七天 3.7100 3.1500 +56.00 14天 3.9050 3.4200 +48.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2800 2.2500 +3.00 七天 2.8900 2.6000 +29.00 14天 3.2500 3.2000 +5.00 Shibor 其中:隔夜 2.3000 2.2960 +0.40 七天 2.4990 2.4960 +0.30 三个月 3.1568 3.1498 +0.70 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)