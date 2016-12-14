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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 10:22 BJT

日本债市：超长债收益率下跌，此前日本央行扩大买进该券种

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    两年期公债        -0.195%     -1.0   -0.185%
    五年期公债        -0.080%     -1.5   -0.065%
    10年期公债        0.055%     -2.5    0.080%
    20年期公债        0.610%     -3.5    0.645%
    30年期公债        0.725%     -8.0    0.805%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.08    +0.26    149.82
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 龚芳)

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