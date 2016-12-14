芝加哥期市：小麦五个交易日来首跌，全球供应充足打压价格

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
交投最活跃的玉米期货 跌0.1%报每蒲式耳3.60-3/4美元，上个交易日收高0.28%。 市场对美国供应需求强劲，令玉米和大豆期价寻获支撑。 法国农业部周二估计，2017年收获的软冬小麦播种面积为520万公顷，较今年增加0.2% 。 以下为0124 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 415.75 -1.75 -0.42% -0.12% 420.57 56 CBOT玉米 360.75 -0.25 -0.07% +0.35% 355.73 66 CBOT大豆 1029.00 1.00 +0.10% -0.82% 1015.69 47 CBOT稻米 9.72 -$0.06 -0.66% -2.02% $9.72 49 WTI原油 52.29 -$0.69 -1.30% +1.53% $47.46 64 汇率 欧元/美元 $1.064 $0.000 +0.01% +0.72% 美元/澳元 0.7480 -0.002 -0.21% +0.39% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/郑茵 审校 高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。