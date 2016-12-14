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货币新闻 | 2016年 12月 14日 星期三 10:52 BJT

芝加哥期市：小麦五个交易日来首跌，全球供应充足打压价格

交投最活跃的玉米期货 跌0.1%报每蒲式耳3.60-3/4美元，上个交易日收高0.28%。
    
    市场对美国供应需求强劲，令玉米和大豆期价寻获支撑。
    
    法国农业部周二估计，2017年收获的软冬小麦播种面积为520万公顷，较今年增加0.2%
。
        
    以下为0124 GMT报价：    
 合约        价格     变动    涨跌%     两日涨跌%    30日移   RSI
                                                     动均值   
 CBOT小麦    415.75   -1.75   -0.42%    -0.12%       420.57   56
 CBOT玉米    360.75   -0.25   -0.07%    +0.35%       355.73   66
 CBOT大豆    1029.00  1.00    +0.10%    -0.82%       1015.69  47
 CBOT稻米    9.72     -$0.06  -0.66%    -2.02%       $9.72    49
 WTI原油     52.29    -$0.69  -1.30%    +1.53%       $47.46   64
 汇率                                                         
 欧元/美元   $1.064   $0.000  +0.01%    +0.72%                
 美元/澳元   0.7480   -0.002  -0.21%    +0.39%                
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫/郑茵 审校 高琦)

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