日本股市：日经指数早盘下跌，投资者静待美联储政策决议

市场焦点完全集中在美联储及其决定对外汇市场的影响上。

“美联储决定公布前，等待观望模式占据主导。日经指数也已在19,000点上方，市场也颇有成就感，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa说。

“最大的关注点在于，美元将对联储会议作何反应，本次会议是今年最后的大事件之一，在这之后，市场的活动将逐渐平淡下去。”

建筑公司Token Corporation 涨2.9%，此前该公司公布5-10月净利增加23.3%，拜建筑业订单强劲所赐。

东证股价指数 跌0.15%报1,537.90点。33个分项指数中，10涨23跌。