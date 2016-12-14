欧洲个股：瑞士药企Actelion称仍在与意向收购方洽谈，强生退出

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透12月13日 - 瑞士药企Actelion Ltd 周二称，正与一家未披露名称的意向收购方就一项“策略性交易”进行磋商；Actelion与另一意向收购方--美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 的谈判已终止。
Actelion交易谈判上最新出现的变动表明，在竞购方环伺Actelion之时，其执行官Jean-Paul Clozel谈判立场强硬。Clozel于1997年创立Actelion，该公司之后成为了欧洲最大的生物制药商。
Actelion未说明仍在与何方进行谈判。据熟知情况的消息人士称，Actelion已告知强生，其有信心吸引到出价大大高于强生的收购方；强生之前的出价约为每股250瑞郎。因谈判保密，该消息人士要求匿名。此人还称，双方在交易结构方面存在分歧。
周二Actelion股价最终收报208.50瑞郎，市值为225亿瑞郎。该公司在周二收盘后就谈判进行了信息更新。
(编译 王琛；审校 张明钧)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。