欧洲个股：瑞士药企Actelion称仍在与意向收购方洽谈，强生退出

路透12月13日 - 瑞士药企Actelion Ltd 周二称，正与一家未披露名称的意向收购方就一项“策略性交易”进行磋商；Actelion与另一意向收购方--美国医疗保健公司强生(Johnson & Johnson) 的谈判已终止。

Actelion交易谈判上最新出现的变动表明，在竞购方环伺Actelion之时，其执行官Jean-Paul Clozel谈判立场强硬。Clozel于1997年创立Actelion，该公司之后成为了欧洲最大的生物制药商。

Actelion未说明仍在与何方进行谈判。据熟知情况的消息人士称，Actelion已告知强生，其有信心吸引到出价大大高于强生的收购方；强生之前的出价约为每股250瑞郎。因谈判保密，该消息人士要求匿名。此人还称，双方在交易结构方面存在分歧。

周二Actelion股价最终收报208.50瑞郎，市值为225亿瑞郎。该公司在周二收盘后就谈判进行了信息更新。