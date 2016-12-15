台湾债市：10年券105/11殖利率早盘随美债走扬，因FED升息多单保守

路透台北12月15日 - 台湾10年公债105/11期 殖利率周四早盘随美债走扬。交易员指出，美联储(FED)如市场预期升息，惟释出明年将升息三次讯息，让多单偏保守，空单亦不敢太偏空，加上时值年底大家操作均趋保守，交投冷清。

他们表示，FED会后声明偏鹰派，带动早盘台债殖利率止跌走扬，惟量能并未能释放出来使成交量续冷，105/11短线将先测1.15%的标债利率，且有望往1.2%靠拢。

〞FED明年要升息三次，多单比较保守，空单也不敢太空。〞一大型银行交易员说。

美联储周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，预计升息三次，以适应新政府的政策。即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

另一位大型商银交易员称，随美国FED升息一码(25个基点)、美债殖利率弹高，早盘台债殖利率走扬；但从成交量续冷观察，显示持券人都相当镇定，亦使殖利率弹幅不是很大。预估要等到明年新券即新的筹码出来后，殖利率才会跟随美债缓步往上走。

他表示，短线受年底因素影响，台债交投将续呈冷清状态，殖利率也只会跟美债微幅波动，就是慢慢随美债往上走，成交将续呈窒息量。

美国指标10年期公债 价格周三下跌10/32，收益率报2.499%，较周二尾盘上升略多于4个基点，为2014年9月来最高水准。

交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.10-1.16%。

本地时间10:45时，105/11殖利率升3.8基点，报1.1400%，成交3.5亿台币；台股加权指数 跌0.51%。

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