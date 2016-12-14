中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，FED利率决议前离岸流动性依然紧张

* 人民币早盘随中间价小幅下跌，离岸流动性则依旧偏紧

* 汇价有效波幅不大，机构参与倒量

* 客盘仍有购汇需求，大行继续适度提供美元流动性

* 关注FED会后声明中对明年加息次数表态

路透上海12月14日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅调整，中间价亦小跌。交易员称，美联储利率决议公布在即，市场情绪略偏谨慎，客盘则仍有购汇需求，大行继续适度提供美元流动性；由于汇价实际波动并不大，不少机构继续参与倒量，成交非常活跃。

他们并表示，近期强势美元基本反映了本次美联储加息预期，因此需要更关注周四凌晨会后声明中对明年加息次数的表态；离岸流动性则继续偏紧，预计还将有一定的持续时间，监管层或借此来减少离岸空头的干扰，借此帮助稳定在岸汇率预期。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均继续上行。其中，隔夜 较昨日大涨271个基点至7.32233%，周二则跌86个基点至4.60817%；一年期HIBOR 升36个基点至6.09517%。

另外，路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周三盘中一度大涨479个基点至7.151%，最则新报6.420%；一周期的掉期隐含利率 亦一度涨150个基点至7.532%，最新报6.752%。

“倒量的还是不少，年底到了不少中资机构在做排名嘛，客盘今天感觉没有那么多，大家也在等美联储利率决议，明天凌晨主要看会后声明对明年加息次数的表态吧。”一外资行交易员称。

北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.9046元,上日收报6.9015元，夜盘终报6.9元。今日人民币兑美元中间价 报6.9028元，上日为6.8934元。人民币兑美元即期成交额 为187.25亿美元，上日半日为193.12亿美元。

全球汇市方面，美元周三稍事休整，投资者关注美联储是否会暗示未来将加快升息步伐，以应对特朗普上台后可能增加财政支出的影响。美国联邦基金利率期货<0#FF:>交易显示，明年料升息两次。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1945元, 上日尾盘为7.176元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9248元, 与在岸即期价差为202点，上一交易日尾盘报6.9215元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9048，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3438、5.9975和8.7369。