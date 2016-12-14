《汇市简讯》美元/日圆平静无波，在115.00-41狭幅交投

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* 美元/日圆在亚洲平静市况中少有波动，交投在115.00-41区间，市场等待美联储决议

* 市况清淡，少有重大资金流动，明天可能会好一些

* 薪酬结算日(Gotobi)、美联储会议后的市场反应，或将使汇价有不错走势和双向资金流动

* 支撑位始于上升中的100小时均线位置114.91，日线图一目均衡转换线切入位114.49也有支撑

* 下方有庞大的期权到期也构成支撑，在114.50-115.00的到期规模有14亿美元

* 卖单从约1150.50一路向上挂，在116.00-50有9.15亿美元期权到期