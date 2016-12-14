中国债市动态：现券期货略回稳，连续调整后配置价值显现但情绪依然谨慎

路透北京12月14日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率小幅下滑，国债期货亦在连续大跌后稍显回稳。交易员表示，现券连续调整后部分配置盘进场，但鉴于基本面转暖预期以及政策收紧预期的存在，市场整体情绪短期依然谨慎。

他们并称，近期现券上方堆积的卖盘今日有所减少，且央行公开市场实现净投放，助益现券企稳；不过在年底之际，同时临近美联储议息会议，交易盘大多仍在观望，收益率下行动能不足。

“收益率略微下了一点，也就2个bp（基点），利率债今天还算比较平稳，公开市场也投了一点。不过抛的逻辑还是没变，基本面转暖，委外压缩，还有货币基金被赎回等等。”北京一券商交易员说。

他并表示，临近年底交易动力有限，存在配置压力的机构有少量收债，但交易盘观望居多，同时面临基本面向好以及监管政策的不断收紧，短期谨慎情绪将延续。

北京一银行交易员亦称，“比昨天是好一点，国债成交不多但卖盘退的挺多的，按我们城商行来看觉得已经差不多可以配置了，虽然还是各种利空，但毕竟价差出现了。”

他同时认为，配置价值显现，资金充裕的机构已小步进场，不过规模不会太大，收益率下行的动能依然不充分；短期内需要特别关注即将出炉的11月信贷数据以及美联储加息后海外市场的反应。

中国央行公开市场今日进行总额1,700亿元人民币的逆回购操作，据此计算，单日净投放600亿元。不过，考虑到今日还有600亿元国库现金定存到期这一因素，当日资金投放量仍与回笼量持平。

中国国家统计局周二公布，11月规模以上工业增加值 同比增长6.2%，略高于路透调查预估中值6.1%；前11月固定资产投资 同比增8.3%，与路透预估一致。

另据路透调查显示，受季节性因素带来的企业贷款的的拉动，中国11月新增人民币贷款料将回升至7,200亿元；但由于去年同期M2增速较高导致的基数效应，11月M2同比增速稳中微降至11.5%；而当月人民币贷款余额同比增速则将小幅降至13.0%。

一级市场方面，中国财政部上午招标的五年期续发国债加权中标收益率为2.8951%，略低于市场预测均值2.91%。该期国债边际中标收益率为2.9585%，投标倍数1.84倍。

剩余期限近10年的国债160017最新报价 在3.19%/3.15%，上日尾盘为3.20%/3.12%；10年国开活跃券160210最新报价 在3.6200%/3.5830%，上日尾盘为3.64%/3.55%。