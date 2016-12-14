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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 12:51 BJT

标题新闻：马来西亚11月棕榈油产量较10月下降6.1%，出口量下降4.2%，库存较上月增加5.2%--MPOB

注：MPOB中文全称为马来西亚棕榈油总署

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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