澳新汇市：澳元兑美元在0.75阻碍位附近走势维艰，新西兰元略涨

投资者主要关注美联储今日稍后会议，料将在今年来首次升息。市场已几乎完全消化了升息25个基点的可能。

美联储政策会议的结果将在周四1900 GMT公布，之后半小时美联储主席叶伦将召开新闻发布会。

周四还将公布澳洲就业数据，该数据最近受到兼职就业的影响很大，令人担忧该国的通胀前景。

“交易员担心，当前以牺牲全职就业为代价涌向兼职就业的势头，可能最终会成为澳洲央行的担忧，如果这种势头加剧的话，”OANDA澳洲和亚太部门资深汇市交易员Stephen Innes表示。

但过去10个交易日，澳元只有四日下跌，主要是受大宗商品价格上升，以及套利交易的影响。

澳元料将录得三年内的首个年线涨幅，今年迄今上涨了2.9%。

新西兰元表现好于澳元，兑美元 涨0.2%至0.7214美元，为连续第三日上涨。(完)

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