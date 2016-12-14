澳新汇市：澳元兑美元在0.75阻碍位附近走势维艰，新西兰元略涨

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
投资者主要关注美联储今日稍后会议，料将在今年来首次升息。市场已几乎完全消化了升息25个基点的可能。
美联储政策会议的结果将在周四1900 GMT公布，之后半小时美联储主席叶伦将召开新闻发布会。
周四还将公布澳洲就业数据，该数据最近受到兼职就业的影响很大，令人担忧该国的通胀前景。
“交易员担心，当前以牺牲全职就业为代价涌向兼职就业的势头，可能最终会成为澳洲央行的担忧，如果这种势头加剧的话，”OANDA澳洲和亚太部门资深汇市交易员Stephen Innes表示。
但过去10个交易日，澳元只有四日下跌，主要是受大宗商品价格上升，以及套利交易的影响。
澳元料将录得三年内的首个年线涨幅，今年迄今上涨了2.9%。
新西兰元表现好于澳元，兑美元 涨0.2%至0.7214美元，为连续第三日上涨。(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林/王颖；审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。