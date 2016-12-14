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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 12:57 BJT

台湾股市：早盘微跌，静待美联储政策会议决定

电子类指数 上涨0.2%，金融保险类指数 下跌1.1%。

国泰金控股价下跌近2%。(完)

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