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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 13:01 BJT

香港个股：汇丰控股早盘升近2%，上日伦敦回购约4,300万英镑股份

路透香港12月14日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周三香港早盘升近2%，上日在伦敦回购约4,300万英镑股份。

该股早盘收报65.1港元，升1.88%；大市恒生指数 升0.6%。

该行今天在联交所的声明称，周二在伦敦买入约650万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5758英镑，涉资约4,274万英镑。

截至12月13日，汇丰累计回购308,314,288股普通股，金额约18.57亿英镑，以目前汇率折算23.6亿美元。

汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。而8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)

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