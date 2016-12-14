香港个股：汇丰控股早盘升近2%，上日伦敦回购约4,300万英镑股份

汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。而8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。 （完）