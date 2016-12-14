路透基点：洛阳钼业贷款15.9亿美元，用于收购刚果Tenke矿权益--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛阳钼业)与四家银行签订15.9亿美元七年期贷款，用来支应其以26.5亿美元收购非洲Tenke铜钴矿的56%权益。
中国银行(香港)为唯一的牵头行和簿记行，贷款分为A部分4.5亿美元备用信用证，B部分为3.5亿美元分期摊还的定期贷款，以及C部分为7.9亿美元分期摊还的定期贷款。
中国银行(香港)承贷全部的A部分贷款，中信银行和中国民生银行分别承贷2亿美元和1.5亿美元的B部贷款，中国国家开发银行则独家承贷C部分贷款。
洛阳钼业间接控制的全资子公司香港CMOC DRC Ltd为借款方；母公司洛阳钼业提供担保。该贷款案在11月15日签约，在11月17日公司完成权益收购后动用。
在香港和上海上市的洛阳钼业，在5月初宣布拟以26.5亿美元以及1.2亿美元的或有对价，收购美国自由港麦克默伦铜金矿公司 持有的刚果世界级铜钴矿Tenke Fungurume的56%权益。
然该收购案面临其他Tenke现有股东的反对。刚果国营矿商Gecamines SA持有Tenke 20%的权益，对收购案持反对态度，其称事先并未被告知该计划，而且对任何的出售享有优先购买权。根据路透10月19日的报导，美国自由港麦克默伦铜金矿公司否认Gecamines有这样的权利。
根据路透在11月16日的报导，持有Tenke 24%权益的加拿大基本金属矿商Lundin Mining Corp，在11月15日宣布以现金11.4亿美元，将其所持权益售予中国政府支持的私募股权投资公司BHR Partners。该交易料将在2017年上半年完成，但Gecamines亦反对该出售案。
洛阳钼业之前以15亿美元收购英美资源集团巴西的铌和磷业务，该交易于10月2日完成。
洛阳钼业在9月14日签订9亿美元七年期贷款以支应收购英美资源集团巴西的铌和磷业务。中国银行为唯一的牵头行和簿记行，并吸引中国民生银行、中国工商银行及中国进出口银行承贷。
两笔贷款结构类似，不过15.9亿美元贷款的利率是较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点；9亿美元贷款利率则是较Libor加码275个基点。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。