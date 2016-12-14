版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 07:47 BJT

****主要国家经济指标预测--12月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段    预估值       前值
    
    0030 澳洲就业人数(万人)                        11月     增加2.0    增加0.98
             全职就业人数(万人)                                 --     增加4.15
             就业参与率                                       64.5%       64.4%
             失业率                                            5.6%        5.6%
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)       12月初值       --         51.3
     --  韩国贸易收支(亿美元)                  11月修正值       --       顺差80
                出口(较上年同期)                                --        +2.7%
                进口(较上年同期)                                --        +10.1%
     --  韩国央行利率决定                            12月     1.25%       1.25%
    0830 瑞士利率目标区间                          第四季       --  负1.25-负0.25%
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     12月初值      51.9        51.7
                   服务业PMI                                   52.0        51.6
                   综合PMI                                     51.6        51.4
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     12月初值      54.5        54.3
                   服务业PMI                                   54.9        55.1
                   综合PMI                                     54.8        55.0
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)   12月初值      53.7        53.7
                     服务业PMI                                 53.8        53.8
                     综合PMI                                   53.9        53.9
    0930 英国零售销售(较前月)                        11月     +0.2%       +1.9%
                 (较上年同期)                                 +5.9%       +7.4%
             扣除能源的零售销售(较前月)                       +0.1%       +2.0%
                               (较上年同期)                   +6.1%       +7.6%
    1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       12月       --        53.40
    1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       12月       --        40.00
    1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       12月       --        48.90
    1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数     12月       --        35.50
    1200 英国央行利率决定                            12月     0.25%       0.25%
                量化宽松规模(亿英镑)                          4,350       4,350
                货币政策委员会(MPC)投票结果                   0-9-0       0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月     +0.2%       +0.4%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                    +1.7%       +1.6%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                      +0.2%       +0.1%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                +2.2%       +2.1%
             每周平均实质所得(较前月)                         -0.2%        持平
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月10日当周   25.5        25.8
                 四周均值(万人)                                 --        25.25
                 续请失业金人数(万人)           12月3日当周   202.5       200.5
    1330 美国经常帐收支(亿美元)                     第三季  赤字1,116  赤字1,199
    1330 美国纽约联储制造业指数                       12月   正4.00      正1.50
    1330 美国费城联储制造业指数                       12月    正9.0       正7.6
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                     10月    +0.4%       +0.3%
    1445 美国Markit制造业PMI                      12月初值      --         54.1
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         12月       63          63
    1630 美国克利夫兰联储CPI                          11月      --        +0.2%
    2100 美国整体资本流动(亿美元)                     10月      --  净流出1,529
         外资购买美国公债(亿美元)                               --    净卖出766                 
                                          
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段       现值      预估值
    
    12月13日
    2330 澳洲消费者信心指数(较前月)                 12月       -3.9%          --
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数       第四季        正10        正10
                     大型非制造业景气判断指数                   正18        正19
                     小型制造业景气判断指数                      正1         负1
                     小型非制造业景气判断指数                    正2         正2
                     大型企业资本支出预估                      +5.5%       +6.1%
                     小型企业资本支出预估                      -6.2%       -3.1%
    
    12月14日
    0300 韩国L货供额                                10月       +7.6%          --
    0430 日本工业生产(修正值)                       10月        持平          --
             产能利用率指数(较前月)                            +1.4%          --
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)  11月终值         持平        持平
                                 (较上年同期)                  +0.7%       +0.7%
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)               11月        +0.1%          --
                        (较上年同期)                           -0.6%          --
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)     11月终值        -0.1%       -0.1%
                              (较上年同期)                     +0.1%       +0.1%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  -0.2%       -0.2%
                                 (较上年同期)                  +0.1%       +0.1%
    0930 英国请领失业金人数(千人，较前月)          11月       增加2.4    增加5.5
             按ILO标准计算的失业率     截至10月的三个月         4.8%        4.8%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)            +2.5%       +2.3%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)          +2.6%       +2.5%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                    10月        -0.1%       +0.2%
                   (较上年同期)                                +0.6%       +0.8%
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                     12月         12.9          --
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                     前周      397.5          --
                抵押贷款再融资指数                            1407.0          --
    1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)  11月     +1.3%       +0.9%
                                        (较前月)               +0.4%       +0.1%
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)            +1.6%       +1.3%
                                       (较前月)                +0.4%       +0.2%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)      +1.8%          --
                                             (较前月)          +0.2%          --
    1330 美国零售销售(较前月)                         11月     +0.1%       +0.3%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.2%       +0.4%
    1415 美国工业生产(较前月)                         11月     -0.4%       -0.2%
             产能利用率                                        75.0%       75.1%
             制造业产出(较前月)                                -0.1%       -0.2%
    1500 美国企业库存(较前月)                         10月     -0.2%       -0.1%
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        12月     58.39          --
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数      12月     52.09          --
    1900 美国联邦基金利率目标                          --   0.50-0.75%    0.625%
    2130 新西兰制造业表现指数                         11月      54.4          --

    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 汪红英/李春喜；审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐