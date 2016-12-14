主要国家经济指标预测--12月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人数(万人) 11月 增加2.0 增加0.98 全职就业人数(万人) -- 增加4.15 就业参与率 64.5% 64.4% 失业率 5.6% 5.6% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 51.3 -- 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差80 出口(较上年同期) -- +2.7% 进口(较上年同期) -- +10.1% -- 韩国央行利率决定 12月 1.25% 1.25% 0830 瑞士利率目标区间 第四季 -- 负1.25-负0.25% 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 51.9 51.7 服务业PMI 52.0 51.6 综合PMI 51.6 51.4 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 54.5 54.3 服务业PMI 54.9 55.1 综合PMI 54.8 55.0 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 53.7 53.7 服务业PMI 53.8 53.8 综合PMI 53.9 53.9 0930 英国零售销售(较前月) 11月 +0.2% +1.9% (较上年同期) +5.9% +7.4% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.1% +2.0% (较上年同期) +6.1% +7.6% 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 53.40 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 40.00 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 48.90 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 35.50 1200 英国央行利率决定 12月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 4,350 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.4% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.7% +1.6% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -0.2% 持平 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月10日当周 25.5 25.8 四周均值(万人) -- 25.25 续请失业金人数(万人) 12月3日当周 202.5 200.5 1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字1,116 赤字1,199 1330 美国纽约联储制造业指数 12月 正4.00 正1.50 1330 美国费城联储制造业指数 12月 正9.0 正7.6 1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 +0.4% +0.3% 1445 美国Markit制造业PMI 12月初值 -- 54.1 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 63 63 1630 美国克利夫兰联储CPI 11月 -- +0.2% 2100 美国整体资本流动(亿美元) 10月 -- 净流出1,529 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出766 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月13日 2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 12月 -3.9% -- 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正10 正10 大型非制造业景气判断指数 正18 正19 小型制造业景气判断指数 正1 负1 小型非制造业景气判断指数 正2 正2 大型企业资本支出预估 +5.5% +6.1% 小型企业资本支出预估 -6.2% -3.1% 12月14日 0300 韩国L货供额 10月 +7.6% -- 0430 日本工业生产(修正值) 10月 持平 -- 产能利用率指数(较前月) +1.4% -- 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 +0.1% -- (较上年同期) -0.6% -- 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 11月 增加2.4 增加5.5 按ILO标准计算的失业率 截至10月的三个月 4.8% 4.8% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.5% +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.6% +2.5% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.6% +0.8% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 12.9 -- 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 397.5 -- 抵押贷款再融资指数 1407.0 -- 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 +1.3% +0.9% (较前月) +0.4% +0.1% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.6% +1.3% (较前月) +0.4% +0.2% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) +1.8% -- (较前月) +0.2% -- 1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.1% +0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.4% 1415 美国工业生产(较前月) 11月 -0.4% -0.2% 产能利用率 75.0% 75.1% 制造业产出(较前月) -0.1% -0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 10月 -0.2% -0.1% 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 58.39 -- 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 52.09 -- 1900 美国联邦基金利率目标 -- 0.50-0.75% 0.625% 2130 新西兰制造业表现指数 11月 54.4 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英/李春喜；审校 王颖)