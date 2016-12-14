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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 13:42 BJT

《全球汇市》美元稍事休整，投资者等待美联储升息步伐的线索

澳元兑美元 报0.7489，周二曾触及近一个月高位0.7524美元。
    
    澳元兑日圆 距离3月所及高位86.66日圆不远，若升破该水准，将上测去年触
及的90日圆上方高位。
    
    加元兑美元 报1.3133加元，周二曾高见1.3102加元，为八周高位。
    
    过去几个交易日从油价涨势中受惠最大的是俄罗斯卢布 ，卢布兑美元
在过去一周大涨了5.4%，触及16个半月高位。
    
    卢布是特朗普当选美国总统以来表现最佳的货币。    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0635  1.0625  +0.09  -2.07  1.0860
    美元/日圆            115.18  115.16  +0.02  -4.26  120.30
    欧元/日圆         122.54  122.38  +0.13  -6.08  130.47
    美元/瑞郎            1.0112  1.0119  -0.07  +0.94  1.0018
    英镑/美元            1.2651  1.2656  -0.04 -14.16  1.4738
    美元/加元            1.3128  1.3127  +0.01  -5.14  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9230  6.9200  +0.04  +5.40  6.5680
    澳元/美元            0.7487  0.7498  -0.15  +2.91  0.7275
    新西兰元/美元        0.7207  0.7201  +0.08  +5.60  0.6825
    澳元/日圆         86.300  86.380  -0.09  -1.51  87.620
    新西兰元/日圆     83.050  82.930  +0.14  +1.31  81.980
    英镑/日圆         145.78  145.77  +0.01 -17.74  177.22
    澳元/新西兰元     1.0388  1.0404  -0.15  -2.59  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 汪红英/杜明霞/王琛/王颖)

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