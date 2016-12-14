《全球汇市》美元稍事休整，投资者等待美联储升息步伐的线索

澳元兑美元 报0.7489，周二曾触及近一个月高位0.7524美元。 澳元兑日圆 距离3月所及高位86.66日圆不远，若升破该水准，将上测去年触 及的90日圆上方高位。 加元兑美元 报1.3133加元，周二曾高见1.3102加元，为八周高位。 过去几个交易日从油价涨势中受惠最大的是俄罗斯卢布 ，卢布兑美元 在过去一周大涨了5.4%，触及16个半月高位。 卢布是特朗普当选美国总统以来表现最佳的货币。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0635 1.0625 +0.09 -2.07 1.0860 美元/日圆 115.18 115.16 +0.02 -4.26 120.30 欧元/日圆 122.54 122.38 +0.13 -6.08 130.47 美元/瑞郎 1.0112 1.0119 -0.07 +0.94 1.0018 英镑/美元 1.2651 1.2656 -0.04 -14.16 1.4738 美元/加元 1.3128 1.3127 +0.01 -5.14 1.3839 美元/离岸人民币 6.9230 6.9200 +0.04 +5.40 6.5680 澳元/美元 0.7487 0.7498 -0.15 +2.91 0.7275 新西兰元/美元 0.7207 0.7201 +0.08 +5.60 0.6825 澳元/日圆 86.300 86.380 -0.09 -1.51 87.620 新西兰元/日圆 83.050 82.930 +0.14 +1.31 81.980 英镑/日圆 145.78 145.77 +0.01 -17.74 177.22 澳元/新西兰元 1.0388 1.0404 -0.15 -2.59 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 汪红英/杜明霞/王琛/王颖)