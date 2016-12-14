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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 14:18 BJT

日本股市：日经指数收盘基本持平，等待美联储政策决定

路透东京12月14日 - 日本日经指数周三收盘基本持平，在备受关注的美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策决定出炉前，投资者对新建仓位保持谨慎。

日经指数 收高0.02%至19.253.61点，该指数因此连续第七个交易日上涨。盘中曾触及一年高位19,284.28点，受美股隔夜创纪录最高收位提振。

东证股价指数 收低0.1%至1,538.69点；JPX-日经400指数 跌0.1%至13,772.99点。

市场已完全消化对美联储今日稍晚升息25个基点的预期，并预计明年还会再加息两次。如果有关于美联储可能比预期更激进行动的任何暗示，都可能引发美元上涨，并震动其他市场。(完)

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