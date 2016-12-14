日本股市：日经指数收盘基本持平，等待美联储政策决定

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透东京12月14日 - 日本日经指数周三收盘基本持平，在备受关注的美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策决定出炉前，投资者对新建仓位保持谨慎。
日经指数 收高0.02%至19.253.61点，该指数因此连续第七个交易日上涨。盘中曾触及一年高位19,284.28点，受美股隔夜创纪录最高收位提振。
东证股价指数 收低0.1%至1,538.69点；JPX-日经400指数 跌0.1%至13,772.99点。
市场已完全消化对美联储今日稍晚升息25个基点的预期，并预计明年还会再加息两次。如果有关于美联储可能比预期更激进行动的任何暗示，都可能引发美元上涨，并震动其他市场。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。