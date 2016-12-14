台湾股市：开高收低狭幅整理，静待FOMC利率决策及叶伦谈话

路透台北12月14日 - 台湾股市周三开高收低。分析师表示，目前市场屏息以待美国联 邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决策，观望气氛偏浓令今日台股多在9,350-9,400点间量 缩狭幅盘整，静待FOMC决议及美联储主席叶伦谈话。 台湾加权股价指数 收跌0.15%，至9,368.52点；今日成交初值 为668. 25亿台币，上交易日修正后为701.98亿。 “今天亚股也大多横盘整理，大家都在等FOMC会议结果。”国泰证期顾问处协理简伯仪 说。 他并称，尽管台股今日高开低收，但指数波动幅度有限且量能萎缩，盘势仍属高档震荡 整理格局，短线类股轮动很快，观望明日美联储释出进一步升息节奏的蛛丝马迹。 日盛投顾协理钟国忠也提及，现在市场多数预期FOMC决议升息一码，而受惠升息题材的 金融股却出现提前获利了结卖需，因怕明日美国公布升息决议后即利多出尽，已有部分资金 回流电子股的迹象。 分析师预估明日台股主要区间暂看在9,300-9,450点。 美国FOMC周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北时间周四(15日)凌晨会有最新结 果。目前市场普遍预估美国此次将重启升息，但仍关注美联储主席叶伦会后谈话，从中寻找 后续美国升息步调的线索。 本地时间14:10，主要亚洲股市涨跌互见，其中日股 跌0.06%、韩股涨0.01%，中 国沪综指也涨0.2%，MSCI亚太明晟指数 涨0.12%。(完)