澳洲股市：收在逾四个月高位，受企业并购消息支撑

路透12月14日 - 澳洲股市周三收在逾四个月高位，受企业并购消息支撑；交易员在等候美国联邦储备理事会(美联储，FED)今日稍晚的政策决定结果。

S&P/ASX 200指数 收高0.71%或39.55点至5,584.6点，为8月1日以来最高收位。该指数盘中一度涨0.9%。

彩票运营商Tatts Group 股价涨至近10年高位，之前麦格理牵头一财团对该公司发起竞购，扰乱了Tatts与澳洲最大出版社Tabcorp Holdings 之间的并购计划。

能源和基本材料类股下跌，因报告显示美国原油库存增加，加之围绕减产计划的担忧，打击油价下跌。

油气企业Santos 收低2.9%，Oil Search 跌2.08%。大市值矿业股中，必和必拓 收低1.2%，力拓 跌0.5%。(完)