澳洲股市：收在逾四个月高位，受企业并购消息支撑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透12月14日 - 澳洲股市周三收在逾四个月高位，受企业并购消息支撑；交易员在等候美国联邦储备理事会(美联储，FED)今日稍晚的政策决定结果。
S&P/ASX 200指数 收高0.71%或39.55点至5,584.6点，为8月1日以来最高收位。该指数盘中一度涨0.9%。
彩票运营商Tatts Group 股价涨至近10年高位，之前麦格理牵头一财团对该公司发起竞购，扰乱了Tatts与澳洲最大出版社Tabcorp Holdings 之间的并购计划。
能源和基本材料类股下跌，因报告显示美国原油库存增加，加之围绕减产计划的担忧，打击油价下跌。
油气企业Santos 收低2.9%，Oil Search 跌2.08%。大市值矿业股中，必和必拓 收低1.2%，力拓 跌0.5%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。