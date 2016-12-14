《路透晚报》--12月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：11月信贷高于预期房贷仍为主角，表外扩张明显政策难有放松

中国11月新增贷款高于预期，其中房贷增势未减仍为主角；而值得关注的是，当月社融增量更为明显，特别是在房地产严厉调控下，相关信贷和房企债券融资等受限，以委托和信托贷款为代表的表外融资加速扩张。

中国11月新增人民币贷款7,946亿元人民币，高于此前路透7,200亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.4%，略低于路透调查中值11.5%。11月社融规模增量1.74万亿元，较去年同期多7,111亿。

--《分析》中国面对特朗普的三大问题：朝鲜、台湾、贸易

当特朗普下月就任美国总统，朝鲜这一大问题可能迫使美国和中国密切合作，也凸显出中国和美国何以必须互助。从朝鲜问题、到伊朗问题，再到两国间2015年已达5,980亿美元的贸易联系，中美两国都有着广泛的共同利益，中国希望特朗普能意识到这一点。

--路透专访：中国2017年GDP目标宜降至6.5%左右，财政赤字应缩减--专家

尽管2016年中国经济走势平稳，完成年初目标无忧，但在国内经济问题专家贺铿看来，进入新常态的中国经济仍在L型底部振荡，宏观经济目标不宜求高，明年GDP增长目标宜降至6.5%左右。

--中国经济：实施旅游休闲重大工程，2020年旅游业对经济贡献超10%--发改委

中国国家发展和改革委员会与国家旅游局联合发布通知，决定实施旅游休闲重大工程，目标为全国旅游直接投资年均增长20%，到2020年，实现旅游投资总额达到2万亿元人民币，旅游消费总额达7万亿元，旅游业对国民经济增长的综合贡献超过10%。

--中国金融：11月央行口径外汇占款减少3,826.76亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，11月末中央银行口径外汇占款余额为222,603.28亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,826.76亿元人民币，为10个月来最大单月减少额。

--中国央行：11月外币贷款环比增20亿美元，但外币存款大增超200亿美元

中国央行公布数据显示，11月末外币贷款余额同比下降4.6%，但环比增加20亿美元；同期外币存款余额同比增长11.4%，环比则增加204亿美元，为连续四个月增加，增加额创15个月来最大。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将共进行1,700亿元逆回购，单日净投放600亿元

中国央行公开市场今日进行总额1,700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期900亿元，14天期400亿元，28天期400亿元。据此计算，单日净投放600亿元。

--中国债市动态：现券期货略回稳，连续调整后配置价值显现但情绪依然谨慎

中国银行间债市早盘现券收益率小幅下滑，国债期货亦在连续大跌后稍显回稳。交易员表示，现券连续调整后部分配置盘进场，但鉴于基本面转暖预期以及政策收紧预期的存在，市场整体情绪短期依然谨慎。

--中国货币市场：资金面进一步紧缩，公开市场净投放缓压作用有限

中国银行间市场资金面较上日进一步紧缩，虽然大型银行继续提供以隔夜为主的资金，但不论总量还是提供时间段长度均显不足，部分小规模的银行类机构早盘仍未轧平头寸。

--中国债市：银行间债市正式推出预发行业务，涵盖国债及其他券种

中国全国银行间同业拆借中心公告称，为完善债券市场价格发现机制，促进债市发展，交易中心即日起为银行间债券市场预发行业务提供相关服务。银行间债市成员均具有预发行业务权限，且业务将全面涵盖银行间债市的国债和其他券种。

--中国债市：国开行10年和五年两期续发债明日起进行预发行交易

中国外汇交易中心公告，国开行160213和160218两期债明日起进行预发行交易，为10年和五年期品种续发，这标志着银行间市场的预发行交易正式起航。

--新债招标：中国五年续发国债加权收益率2.8951%，略低于预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的五年期续发国债加权 中标收益率为2.8951%，略低于市场预测均值2.91%。该期国债边际中标收益率为2.9585%，投标倍数1.84倍。

--新债招标：农发行15年增发债收益率4.0924%，20年4.0266%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的15年和20年两期固息债，中标收益率分别为4.0924%和4.0266%；五年、七年和10年期固息增发债，中标收益率分别为3.7518%、3.8453%、3.8994%。

--台湾央行：两年定存单加权平均得标利率升至0.705%，高标为0.737%

台湾央行宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.705%。该利率大致符合市场预期，并较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个 基点。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，FED利率决议前离岸流动性依然紧张

人民币兑美元即期早盘小幅调整，中间价亦小跌。交易员称，美联储利率决议公布在即，市场情绪略偏谨慎，客盘则仍有购汇需求，大行继续适度提供美元流动性；由于汇价实际波动并不大，不少机构继续参与倒量，成交非常活跃。

--CNH动态：离岸美元/人民币午后上涨，两地一年期掉期价差创记录新高

离岸人民币即期午后快速反弹，两地价差明显收窄。分析人士指出，这主要是离岸流动性近期一直较为紧张，导致离岸人民币空头不断被挤出；另外受离岸资金持续紧张影响，离岸美元/人民币和在岸一年期掉期价差创出记录新高。

--中国外汇：严打地下钱庄等违法犯罪活动，整顿外汇管理秩序--外管局

中国国家外汇管理局和公安部联合表示，将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，整顿外汇管理秩序，维护经济金融安全。

--人民币汇率：兑美元汇率长期变化趋势将是稳步升值--央行货币政策委员

人民日报援引中国央行货币政策委员会委员樊纲称，展望未来，看不到中国经济本身会出现导致人民币贬值的因素；从中国与美国经济增长率和通货膨胀率的预期来看，人民币对美元汇率的长期变化趋势将是稳步升值的。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数微降至94.42

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.08%至94.42；SDR篮子指数微跌至95.21，BIS篮子指数微跌至95.67。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创逾一个月新低，短期料维持盘整难有趋势性行情

中国股市沪综指小幅收跌，并创逾一个月收盘新低。分析师指出，今日大盘低位震荡，但60日均线亦有支撑；今晚美联储会议或将加息，人民币贬值压力仍较大，加之年关临近资金面持续紧张，金融监管力度加大，料短期沪指将在目前点位附近盘整，难有趋势性行情。

--中国证券：新三板确定10家私募机构入围做市名单，私募做市进入实质操作

中国全国股转系统公司（俗称“新三板”）周二宣布，深圳市创新投资集团有限公司等10家机构有望进入私募机构做市业务试点实质性操作阶段。新三板将及时组织相关机构现场验收，确保做市业务试点平稳顺利实施。

--中国基金：明年起短期内大量申报产品等六种情况基金将被现场核查--报载

上海证券报报导称，从2017年1月起，存在短时间内大量申报基金产品等六种情况的基金公司，将受到有关部门派出机构的现场核查。今年初以来，部分基金公司大量、高速、同质化发行公募基金产品的势头将被遏制。

--企业并购：中国民生金融竞购葡萄牙Novo Banco银行--消息人士

四名知情人士告诉路透，中国民生金融控股有限公司、美国基金Apollo和Centerbridge，以及私募股权投资公司Lone Star正在竞购葡萄牙Novo Banco银行，其前身是圣灵银行(BES)。

--汽车产业：中国将对美国汽车制造商的垄断行为开罚--中国日报

中国日报周三报导引述高阶官员谈话指出，中国将在近期对一家美国汽车制造商的垄断行为开罚，但未点名是哪家业者。

--企业并购：中国企业放弃收购欧司朗--消息