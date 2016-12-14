全球金市：现货金持坚，因美元涨势暂歇且市场等待美联储利率决议

“金价上涨是因美元走软，同时也是因为对于美联储决策的预期，”新加坡GoldSilver Central董事总经理Brian Lan表示。

“更能影响市场的肯定是美联储明年的升息次数。”

外界普遍预期美联储本周会议将升息，投资人正观察2017年进一步升息的线索。

美国利率上升将造成持有黄金的机会成本增加。

美联储会议结果将在1900GMT宣布，1930GMT时主席叶伦将召开记者会。

“美联储升息已在市场得到完全反映，市场预期叶伦今晚有关明年升息次数预测的言论将不会过于强硬，”香港Argonaut Securities分析师刘晓慧表示。

“这是美元略为走弱的原因，也是支撑金价的因素。”(完)

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