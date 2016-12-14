全球金市：现货金持坚，因美元涨势暂歇且市场等待美联储利率决议

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“金价上涨是因美元走软，同时也是因为对于美联储决策的预期，”新加坡GoldSilver Central董事总经理Brian Lan表示。
“更能影响市场的肯定是美联储明年的升息次数。”
外界普遍预期美联储本周会议将升息，投资人正观察2017年进一步升息的线索。
美国利率上升将造成持有黄金的机会成本增加。
美联储会议结果将在1900GMT宣布，1930GMT时主席叶伦将召开记者会。
“美联储升息已在市场得到完全反映，市场预期叶伦今晚有关明年升息次数预测的言论将不会过于强硬，”香港Argonaut Securities分析师刘晓慧表示。
“这是美元略为走弱的原因，也是支撑金价的因素。”(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/张明钧; 审校 艾茂林/白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。