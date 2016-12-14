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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 15:10 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行增购超长债压低公债收益率

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* 美元/日圆下滑0.05%，欧元/美元涨0.17%，澳元/美元跌0.08%

* 美元/人民币涨0.08%，美元/离岸人民币涨0.06%，美元/坡元涨0.04%，美元/韩元涨0.23%

* 日股日经指数升0.02%，中国股市沪综指跌0.27%，美国原油期货下挫1.2%，美国10年期公债收益率报2.451%，日本公债收益率报0.062%

* 日本数央行短观调查：第四季大型制造业信心升至一年最高

* 日本央行在周三的操作中增加超长期公债的购买规模

* 中国将对美国汽车制造商的垄断行为开罚--中国日报 (完)

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(编译 艾茂林; 审校 高琦)

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