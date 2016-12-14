新兴汇市：亚币多数下滑，关注美联储利率决定

Seth补充称，美联储要预测潜在的财政刺激恐有困难，或许将会等到实际结果出炉，在明年的政策会议中 评估相关影响。 另一焦点在于，美联储对于近期美元涨势以及美债收益率上升有什么看法。 “美联储及叶伦需要观察美元及收益率近期上涨的速度。这会带来金融条件紧缩的效果，这也是美联储传 统上会关切的事情，”新加坡安本资产管理宏观研究分析师Lee Jin Yang表示。 Lee称，美元及美债收益率近期走高可能有些超涨，他并称若美联储及叶伦没有出乎意料强硬的说法，则 美元及美债收益率可能双双拉回。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.97 115.18 +0.18 +4.64 120.30 坡元 1.4244 1.4235 -0.06 -0.48 1.4175 台币 31.765 31.822 +0.18 +4.10 33.066 韩元 1167.66 1167.00 -0.06 +0.62 1174.95 泰铢 35.58 35.58 +0.00 +1.24 36.02 菲律宾披索 49.82 49.78 -0.09 -5.86 46.90 印尼卢比 13280.00 13305.00 +0.19 +3.80 13785.00 印度卢比 67.54 67.55 +0.02 -2.05 66.15 马币 4.4435 4.4340 -0.21 -3.45 4.2900 人民币 6.9041 6.9000 -0.06 -5.97 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/刘秀红/张明钧; 审校 艾茂林/白云/李春喜)