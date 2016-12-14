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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 15:32 BJT

新兴汇市：亚币多数下滑，关注美联储利率决定

Seth补充称，美联储要预测潜在的财政刺激恐有困难，或许将会等到实际结果出炉，在明年的政策会议中
评估相关影响。
    
    另一焦点在于，美联储对于近期美元涨势以及美债收益率上升有什么看法。
    
    “美联储及叶伦需要观察美元及收益率近期上涨的速度。这会带来金融条件紧缩的效果，这也是美联储传
统上会关切的事情，”新加坡安本资产管理宏观研究分析师Lee Jin Yang表示。
    
    Lee称，美元及美债收益率近期走高可能有些超涨，他并称若美联储及叶伦没有出乎意料强硬的说法，则
美元及美债收益率可能双双拉回。
    
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    台币          31.765    31.822   +0.18   +4.10    33.066
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    泰铢             35.58     35.58   +0.00   +1.24     36.02
    菲律宾披索       49.82     49.78   -0.09   -5.86     46.90
    印尼卢比      13280.00  13305.00   +0.19   +3.80  13785.00
    印度卢比       67.54     67.55   +0.02   -2.05     66.15
    马币            4.4435    4.4340   -0.21   -3.45    4.2900
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    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
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 (编译 李爽/刘秀红/张明钧; 审校 艾茂林/白云/李春喜)

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