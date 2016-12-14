日本债市：超长债收益率下滑，因日本央行增加对该券种的买进

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“日本央行此举有些意外，因为一般其不会在20年期公债标售前一天购买超长期日债，”大和证券资深分析师Keiko Onogi表示。
“我们不知道日本央行是否会继续给市场带来这种意外，”他说。“我们或许更难以预测日本央行的购债计划。”
日本财务省周四将例行标售11亿日圆20年期公债。
超长期日债收益率近几日升至数月高位，追随全球债券收益率升势。
周三稍晚，美国联邦公开市场委员会(FOMC)料加息0.25个百分点，且可能暗示未来继续升息。
“日本央行今天采取行动压低长期收益率，只是防备FOMC会议后美债收益率重启涨势，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
周三稍早，日本央行购买1,200亿日圆剩余期限在25年以上的公债，并标购2,000亿日圆剩余期限在10-25年的公债。
30年期公债收益率 跌7.5个基点报0.730%，上日触及3月中以来高位。该收益率在日本央行操作前高见0.785%，盘中最低为0.725%。
指标10年期日债收益率 跌2个基点至0.060%，脱离本周创下的10个月高位0.080%。10年期公债期货 收升0.15点报149.97。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.195% -1.0 -0.185%
五年期公债 -0.085% -2.0 -0.065%
10年期公债 0.060% -2.0 0.080%
20年期公债 0.600% -4.5 0.645%
30年期公债 0.730% -7.5 0.805%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.97 +0.15 149.82
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/李爽 审校 艾茂林/张明钧)
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