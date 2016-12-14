重发-银行观点：台湾明年经济成长将好于今年料达2.1%，通膨持稳约1%--星展

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路透台北12月14日 - 星展银行 周三表示，台湾2017年经济成长料可优于今年达2.1%，通膨率持稳在1%左右；央行全年将维持重贴现率在1.375%不变。

星展集团经济学家马铁英在线上举行的明年经济展望记者会上表示，目前星展预估明年美国联邦储备理事会将会升息四次，步伐快于今年。这可能使得全球资金流出新兴市场，转而配置美元资产。不过台湾受到资金流出的压力小一点，因为台湾的经常帐大多是大幅顺差；其他东南亚国家如印尼、马来西亚和印度，受到资金流出的负面影响更大。

〞反观台湾内部的资金一直有出走的情况。不过情况大都是有秩序且容易管理，不必太担心。〞马铁英说。

台湾本地资金外流，金融帐一直处于净流出，11月公布的金融帐已连续第25季净流出，续创纪录最长连续净流出纪录。今年第三季的金融帐净流出143.3亿美元。

她表示，明年台湾经济环境预料还是三低--低成长、低通膨以及低利率，至于房地产价格仍维持高档，但长期有下降的可能；对外直接投资与证券投资将扩大，台湾政府的政策重心则在于结构性议题。

马铁英认为，明年经济下行的风险主要仍在中国，因中国向下调整的周期没有结束，预期中国2017年仍将致力维稳政策，尽量推出微刺激政策防止经济剧烈下滑，不过这对台湾企业仍是一大挑战，因中国调整经济结构的过程中，对进口依赖也在降低，来自中国企业竞争也不小。