更新版 1-CNH动态：离岸美元/人民币午后上涨，两地一年期掉期价差创记录新高

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路透上海12月14日 - 离岸人民币即期周三午后快速反弹，两地价差明显收窄。分析人士指出，这主要是离岸流动性近期一直较为紧张，导致离岸人民币空头不断被挤出；另外受离岸资金持续紧张影响，离岸美元/人民币和在岸一年期掉期价差创出记录新高。

有香港交易员称，离岸人民币流动性一直比较紧张，掉期点不断上升，也是这个原因。

中银香港高级策略员花锋亦指出，“今天离岸人民币一年期掉期点子接近3,000,主要是由拆息上涨带动，并非对人民币汇率预期发生大的变化。”

他并称，受多种因素影响，包括内地流动性紧张，国债交收，年底和春节因素等等，这几天离岸各档期拆息明显上扬，包括一年期拆息。由于离岸市场主要以掉期方式获取流动性，拆息上涨后，“倒算”回去的掉期点子也会跟着上涨。

香港离岸美元/人民币一年期掉期 周三一度升至2,985点，创逾10个月新高；和内地一年期掉期 价差扩大至2,500点，刷新记录新高。离岸拆借利率各期限稍早时候已经走高。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均在上升；其中隔夜 由周二的4.60817%大涨271个基点至7.32233%；一年期HIBOR 升36个基点至6.09517%。

另外，路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周三盘中一度大涨496个基点至7.312%，最则新报5.465%；一年期的掉期隐含利率 则涨44个基点至5.847%，最新报5.709%。

本地时间15:24，离岸人民币兑美元即期 升0.04%至6.9187元，上一交易日收报6.9215元。在岸人民币即期 最新报6.9041元,盘中最高曾至6.9025元，上日则收报在6.9015元；目前两地价差为146点；人民币兑美元中间价 今日报6.9028元，上日为6.8934元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，人民币/美元一年期品种 最新报在7.191/7.203元，较上日跌0.21%；今天并创出年内低点7.2075元。

离岸CNH一年期掉期点 报2,958/2,998，对应远汇 报7.2125/7.2193元，而在岸一年期掉期点 报在458/478，在岸的同期远汇 报6.9498/6.9518元，两地一年期掉期点价差为2,500点。

离岸人民币一年期的平价期权隐含波动率 最新报8.175/8.575%，较昨日略有回落，但依旧维持在逾半年以来高位，表明市场仍在做对人民币贬值的押注；年内期权隐含波动率高点为2月3日创出的10.8%；在岸同期的平价期权隐含波动率 最新报4.55/5.05%，明显低于离岸波动率。

中国国家外汇管理局和公安部周三联合表示，将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，整顿外汇管理秩序，维护经济金融安全。

人民币兑美元即期 周三早盘小幅调整，中间价亦小跌。交易员称，美联储利率决议公布在即，市场情绪略偏谨慎，客盘则仍有购汇需求，大行继续适度提供美元流动性；由于汇价实际波动并不大，不少机构继续参与倒量，成交非常活跃。