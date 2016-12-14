《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月14日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
12月14日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.89005 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.07 8.29 2.72 南玻 11.41 6.14 2.09 深康佳 4.59 2.91 1.77 ST中华 10.35 4.70 2.47 ST中冠 10.60 4.08 2.92 深深宝 17.13 7.15 2.69 深华发 25.20 7.37 3.84 深赤湾 18.86 12.69 1.67 特力 57.24 13.19 4.88 飞亚达 13.32 7.39 2.03 一致药业 66.66 47.20 1.59 深深房 11.17 5.72 2.19 ST盛润 8.24 6.50 1.42 深南电 9.87 4.94 2.24 深纺织 13.31 7.71 1.94 方大集团 13.03 7.17 2.04 深国商 12.27 4.98 2.77 深赛格 10.76 4.87 2.48 宝石 11.26 6.13 2.06 小天鹅 34.24 25.10 1.53 粤高速 6.63 4.95 1.50 晨鸣纸业 10.89 7.66 1.60 ST珠江 11.76 5.88 2.25 美菱电器 6.31 4.50 1.58 大冷股份 11.37 6.09 2.10 粤电力 5.33 3.66 1.64 佛山照明 9.99 6.17 1.82 江铃汽车 27.72 19.74 1.58 沙隆达 14.21 7.18 2.22 苏常柴 9.01 4.79 2.11 威孚高科 22.45 20.20 1.25 古井贡酒 46.97 29.89 1.77 ST东海 14.27 6.97 2.30 长安汽车 15.53 11.27 1.55 京东方 2.81 2.24 1.41 鲁泰 12.25 9.46 1.45 本钢板材 5.80 2.83 2.30 张裕 36.55 20.76 1.98 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。