台湾汇市：台币兑美元因外资汇入收小升，等待美联储指引市场方向

* 亚币虽走弱，但台币兑美元因外资汇入而小升 * 等待美国联邦储备理事会的会议结论 * 明日台币主要波动区间料在31.600-31.900 路透台北12月14日 - 台币兑美元 周三收盘小升。交易员表示，尽管亚币大多 走弱，但今日外商银稍有汇入，台币收盘小升。市场静候美国联邦储备理事会的会议结论。 汇银人士表示，今日盘初外资虽一度抢买美元，但随后也见其他外商保管行陆续抛汇， 推升台币。由于年底也有不少国际大企业有盈余汇出需求，可能造成近期外资进出都有，动 向难以判别的情况。 〞现在年底，市场也要休假了，真有什么方向也可能要等明年初。〞一位大型商银交易 员说。 他们表示，出口商近期虽有抛汇的需求，但倒也不是太急切。而外资实质的买卖美元需 求年底之际可能会偏低。因为逐渐进入年底耶诞长假。 至于美国联邦储备理事会的会议结论，他们认为，由于市场大多已经反应美联储将升息 的预期，目前市场仍静待FED给予市场中期方向的指引。这料将牵动国际美元的方向。 新兴亚洲货币周三大多回落，投资者静候美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策 声明以及经济预估，以寻觅有关明年美国升息幅度的线索。 美联储将在13-14日举行为期两天的议息会议，14日1900GMT宣布利率决定。目前市场大 多估计FED将升息一码。 台湾股市周三开高收低，收盘小跌0.15%；外资及陆资在台股买超7.57亿台币，连七日 共买超335.06亿台币。 韩元兑美元 收报1,169.7，上日收在1,167.0；台股加权指数 则跌0.1 5%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘稍有缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.640/31.688，上日 收在31.695。 交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.600-31.900。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.803 31.822 31.751-31.842 31.790 6.68 4.55 司 元太外汇经纪公 31.801 31.823 31.751-31.845 31.810 3.86 2.34 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 -0.065/-0.050 美元/台币六个月期 -0.205/-0.165 -0.225/-0.200 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)