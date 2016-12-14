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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 16:47 BJT

台湾汇市：台币兑美元因外资汇入收小升，等待美联储指引市场方向

* 亚币虽走弱，但台币兑美元因外资汇入而小升
    * 等待美国联邦储备理事会的会议结论
    * 明日台币主要波动区间料在31.600-31.900

    路透台北12月14日 - 台币兑美元 周三收盘小升。交易员表示，尽管亚币大多
走弱，但今日外商银稍有汇入，台币收盘小升。市场静候美国联邦储备理事会的会议结论。
    
    汇银人士表示，今日盘初外资虽一度抢买美元，但随后也见其他外商保管行陆续抛汇，
推升台币。由于年底也有不少国际大企业有盈余汇出需求，可能造成近期外资进出都有，动
向难以判别的情况。
    
    〞现在年底，市场也要休假了，真有什么方向也可能要等明年初。〞一位大型商银交易
员说。
    
    他们表示，出口商近期虽有抛汇的需求，但倒也不是太急切。而外资实质的买卖美元需
求年底之际可能会偏低。因为逐渐进入年底耶诞长假。
 
    至于美国联邦储备理事会的会议结论，他们认为，由于市场大多已经反应美联储将升息
的预期，目前市场仍静待FED给予市场中期方向的指引。这料将牵动国际美元的方向。
    
    新兴亚洲货币周三大多回落，投资者静候美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策
声明以及经济预估，以寻觅有关明年美国升息幅度的线索。    
     
    美联储将在13-14日举行为期两天的议息会议，14日1900GMT宣布利率决定。目前市场大
多估计FED将升息一码。
    
    台湾股市周三开高收低，收盘小跌0.15%；外资及陆资在台股买超7.57亿台币，连七日
共买超335.06亿台币。      
     
    韩元兑美元 收报1,169.7，上日收在1,167.0；台股加权指数 则跌0.1
5%。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘稍有缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.640/31.688，上日
收在31.695。
         
    交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.600-31.900。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价   成交量  上日成
                       报价                                     亿美元  交量／
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 台北外汇经纪公      31.803     31.822  31.751-31.842  31.790     6.68    4.55
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      31.801     31.823  31.751-31.845  31.810     3.86    2.34
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.050/-0.030              -0.065/-0.050
 美元/台币六个月期        -0.205/-0.165              -0.225/-0.200
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价           

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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