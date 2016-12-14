金属期市：伦铜价格持稳，等待美联储会议结果

“原材料市场仍颇受追捧，而LME仓库的持续外流应该会令金属价格获得支撑，”澳新银行(ANZ)在一份报告中称。

0749GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 与前一交易日持平，报每吨5,692美元。上日下跌1.3%，曾触及12月1日以来最低的每吨5,655.50美元。成交低迷，该指标合约成交量不足1,000口。

上海期货交易所主力期铜合约 削减稍早跌幅，收低1%，至每吨46,490元人民币。沪铝 跌2.4%。

中国央行11月新增人民币贷款7,946亿元人民币 ，而且今年有望再创信贷规模纪录高位，归功于中国政府提振经济以实现成长目标的努力。这是亚洲发出的乐观需求信号。

其他消息方面，据熟悉情况的四位消息人士本周透露，继菲律宾今年因环境问题打压镍矿供应、导致镍价飙升后，新喀里多尼亚镍矿商已申请加大对中国的出口量。(完)

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