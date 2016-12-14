金属期市：伦铜价格持稳，等待美联储会议结果

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“原材料市场仍颇受追捧，而LME仓库的持续外流应该会令金属价格获得支撑，”澳新银行(ANZ)在一份报告中称。
0749GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 与前一交易日持平，报每吨5,692美元。上日下跌1.3%，曾触及12月1日以来最低的每吨5,655.50美元。成交低迷，该指标合约成交量不足1,000口。
上海期货交易所主力期铜合约 削减稍早跌幅，收低1%，至每吨46,490元人民币。沪铝 跌2.4%。
中国央行11月新增人民币贷款7,946亿元人民币 ，而且今年有望再创信贷规模纪录高位，归功于中国政府提振经济以实现成长目标的努力。这是亚洲发出的乐观需求信号。
其他消息方面，据熟悉情况的四位消息人士本周透露，继菲律宾今年因环境问题打压镍矿供应、导致镍价飙升后，新喀里多尼亚镍矿商已申请加大对中国的出口量。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/刘秀红；审校 高琦/艾茂林)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。