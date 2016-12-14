新闻稿：中国11月末M2同比增11.4%，当月新增人民币贷款7,946亿元--央行

路透上海12月14日 - 以下为中国人民银行周三公布的“2016年11月金融统计数据报告”全文：

一、广义货币增长11.4%，狭义货币增长22.7%

11月末，广义货币(M2)余额153.04万亿元,同比增长11.4%，增速分别比上月末和去年同期低0.2个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额47.54万亿元,同比增长22.7%，增速比上月末低1.2个百分点，比去年同期高7个百分点；流通中货币(M0)余额6.49万亿元,同比增长7.6%。当月净投放现金689亿元。

二、当月人民币贷款增加7946亿元，外币贷款增加20亿美元

11月末，本外币贷款余额111.09万亿元，同比增长12.5%。月末人民币贷款余额105.56万亿元，同比增长13.1%，增速与上月持平，比去年同期低1.8个百分点。当月人民币贷款增加7,946亿元，同比多增857亿元。分部门看，住户部门贷款增加6,796亿元，其中，短期贷款增加1,104亿元，中长期贷款增加5,692亿元；非金融企业及机关团体贷款增加1,656亿元，其中，短期贷款增加428亿元，中长期贷款增加2018亿元，票据融资减少1,009亿元;非银行业金融机构贷款减少938亿元。月末外币贷款余额8,024亿美元，同比下降4.6%，当月外币贷款增加20亿美元。

三、当月人民币存款增加6,875亿元，外币存款增加204亿美元

11月末，本外币存款余额155.26万亿元，同比增长11.1%。月末人民币存款余额150.42万亿元，同比增长10.8%，增速分别比上月末和去年同期低0.7个和2.3个百分点。当月人民币存款增加6,875亿元，同比少增7,393亿元。其中，住户存款增加3,271亿元，非金融企业存款增加8,356亿元，财政性存款减少2876亿元，非银行业金融机构存款减少3,304亿元。月末外币存款余额7026亿美元，同比增长11.4%，当月外币存款增加204亿美元。

四、11月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.33%，质押式债券回购月加权平均利率为2.38%

11月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交71.02万亿元，日均成交3.23万亿元，日均成交比去年同期下降8.2%。其中，同业拆借日均成交同比下降7.8%；现券日均成交同比增长14.2%；质押式回购日均成交同比下降12%。

当月同业拆借加权平均利率为2.33%，分别比上月和去年同期高0.03个和0.43个百分点；质押式回购加权平均利率为2.38%，分别比上月和去年同期高0.03个和0.53个百分点。

五、11月份跨境贸易人民币结算业务发生4,572亿元，直接投资人民币结算业务发生2,428亿元

11月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3,583亿元、989亿元、1,006亿元、1,421亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。（完）

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