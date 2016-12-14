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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月14日

12月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地
时间16:09时，1港元=0.89017人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为23.17%，高于上交易日收盘的23.14%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.57      4.71      1.09
 建设银行                                          5.61      5.72      1.10
 中国银行                                          3.59      3.52      1.15
 农业银行                                          3.21      3.23      1.12
 招商银行                                         18.82     19.36      1.09
 中信银行                                          7.00      5.14      1.53
 交通银行                                          6.09      5.86      1.17
 民生银行                                          9.85      8.62      1.28
 中国人寿                                         25.36     21.55      1.32
 中国平安                                         37.03     41.80      1.00
 中国太保                                         30.06     29.00      1.16
 中信证券                                         16.24     16.68      1.09
 新华人寿                                         45.98     37.25      1.39
 海通证券                                         16.20     14.00      1.30
 华能国际                                          7.16      4.85      1.66
 大唐发电                                          3.86      2.03      2.14
 华电国际                                          5.06      3.33      1.71
 中煤能源                                          5.88      3.83      1.72
 中国神华                                         16.65     15.54      1.20
 中国石油                                          7.75      6.02      1.45
 兖州煤业                                         11.02      5.76      2.15
 中国石化                                          5.63      5.81      1.09
 上海石化                                          6.45      4.28      1.69
 中海油服                                         13.25      7.81      1.91
 仪征化纤                                          4.11      1.60      2.89
 中国铝业                                          4.75      3.42      1.56
 江西铜业                                         17.80     12.30      1.63
 洛阳钼业                                          3.89      1.91      2.29
 紫金矿业                                          3.55      2.58      1.55
 马钢股份                                          2.98      2.46      1.36
 鞍钢股份                                          5.51      5.03      1.23
 重庆钢铁                                          2.52      2.33      1.22
 海螺水泥                                         18.17     22.60      0.90
 洛阳玻璃                                         25.61      5.22      5.51
 京城机电                                          9.72      3.50      3.12
 中联重科                                          4.52      3.99      1.27
 金隅股份                                          4.24      2.82      1.69
 中国国航                                          7.09      5.04      1.58
 东方航空                                          6.29      3.43      2.06
 南方航空                                          6.86      4.15      1.86
 中国远洋                                          5.34      2.69      2.23
 中海集运                                          4.07      1.70      2.69
 中集集团                                         14.50     11.48      1.42
 中海发展                                          6.92      4.34      1.79
 宁沪高速                                          8.77      9.80      1.01
 深高速                                            8.65      6.90      1.41
 成渝高速                                          4.98      3.06      1.83
 皖通高速                                         15.95      6.14      2.92
 广深铁路                                          4.61      4.40      1.18
 中国南车                                          9.90      7.20      1.54
 中国交建                                         14.13      8.89      1.79
 中国铁建                                         11.44     10.18      1.26
 中国中铁                                          8.39      6.53      1.44
 长城汽车                                         11.28      7.35      1.72
 比亚迪                                           49.10     42.50      1.30
 广汽集团                                         23.48      9.43      2.80
 青岛啤酒                                         29.78     30.30      1.10
 白云山                                           23.43     18.94      1.39
 新华制药                                         11.85      5.58      2.39
 海信科龙                                          9.97      6.33      1.77
 南京熊猫                                         13.98      7.07      2.22
 晨鸣纸业                                         10.89      7.88      1.55
 上海医药                                         19.53     17.90      1.23
 中兴通讯                                         15.49     11.70      1.49
 东方电气                                         10.79      7.04      1.72
 潍柴动力                                         10.21     12.46      0.92
 东北电气                                          7.12      2.51      3.19
 广船国际                                         31.45     12.02      2.94
 昆明机床                                          7.65      2.36      3.64
 一拖股份                                         11.01      4.37      2.83
 北辰实业                                          4.09      2.39      1.92
 创业环保                                          8.00      4.04      2.22
 中国中冶                                          4.62      2.56      2.03
 金风科技                                         16.81     12.82      1.47
 丽珠                                             56.96     45.40      1.41
 万科                                             22.29     19.86      1.26
 郑煤机                                            6.66      4.24      1.76
 大连港                                            2.71      1.36      2.24
 山东墨龙                                          9.60      2.94      3.67
 浙江世宝                                         30.70      8.84      3.90
 复星医药                                         22.76     23.45      1.09
 光大银行                                          4.15      3.68      1.27
 东江环保                                         17.38     12.52      1.56
 上海电气                                          8.42      3.54      2.67
 广发证券                                         17.10     16.96      1.13
 华泰证券                                         18.05     16.46      1.23
 东方证券                                         15.55      7.75      2.25
 光大证券                                         16.21     12.30      1.48
 招商证券                                         16.91     12.10      1.57
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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